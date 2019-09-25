2019-09-25T12:17:13+03:00
Общество

Три постройки в Академгородке были признаны объектами культурного наследия

Теперь особый контроль над этими зданиями осуществляется со стороны государства
Алена КУЛЕШОВА
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В Академгородке три здания признали объектами культурного наследия. Фото: Татьяна ОсиповаВ Академгородке три здания признали объектами культурного наследия. Фото: Татьяна Осипова
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Три здания в Академгородке попали в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Ими стали Гостиница «Золотая долина», Дом связи на Ильича, 8 и Торговый центр на улице Ильича, 6. Приказ об этом был подписан 24 сентября этого года.

— Раньше эти постройки считались выявленными объектами культурного наследия, это было подтверждено заключением государственной историко-архитектурной экспертизы в мае 2017 года, — рассказал изданию «Навигатор» новосибирский общественник Лев Шепелянский. — Теперь вышли приказы Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

Согласно научно-проектной документации по установлению историко-культурной ценности объектов, эти три постройки вошли в единый государственный реестр в качестве памятников. Теперь особый контроль над этими зданиями осуществляется со стороны государства. Были также утверждены особенности, благодаря которым эти объекты и были признаны подлежащими обязательному сохранению. В первую очередь, это будет касаться внешнего вида фасадов зданий.

А в приложениях к приказу госинспекции обозначены границы территории этих зданий и требования к ведению какой-либо деятельности на этой территории.

Готовые приказы будут размещены на сайте госинспекции в течение трех дней. О принятом решении будут уведомлены собственники или другие законные владельцы зданий, признанных памятниками. В течении месяца по закону положено внести и дополнение в учетные документы, а информацию направить в Министерство культуры Российской Федерации.

Теперь за этими зданиями будет осуществляться контроль со стороны государства. Фото: Татьяна Осипова

Теперь за этими зданиями будет осуществляться контроль со стороны государства. Фото: Татьяна Осипова

Напомним, Академгородок — эта часть территории Советского района города Новосибирска, площадью 1 004,29 га, расположенная в 20 километрах к югу от центра города Новосибирска, на краю Буготакской холмистой равнины. Он был построен в 60-е по распоряжению Совмин СССР. Академгородок является одним из важнейших научных и образовательных центров России. На территории Академгородка расположены десятки научно-исследовательских институтов, Президиум Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), Новосибирский государственный университет, Физико-математическая школа.

Официального герба Новосибирский Академгородок не имеет. В качестве эмблемы чаще всего используется эмблема Сибирского отделения Российской академии наук, чаще всего называемая «Сигмой». На самом деле эмблема представляет собой греческую букву сигма на фоне кривой прибора осциллографа, заключенной в круг. Академгородку Новосибирска посвящена песня «Академгородок» московского поэта, автора-исполнителя и рок-барда Александры Павловой (сценический псевдоним Кошка Сашка). Песня вошла в состав сибирского сингла «КотЛета», вышедшего в свет в 2011 году.

В 2014 году Новосибирский Академгородок включен в реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. В охраняемую зону ОКН вошли более 1000 гектаров земли и около 200 домов, в которых проживает почти 23 тысячи человек. В охраняемой зоне находятся институты на проспектах Коптюга и Лаврентьева, ботанический сад, лес на Пирогова, жилая зона на Морском проспекте и другие объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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