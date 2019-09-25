Далеко не уехали: в Новосибирске поймали угонщиков кроссовера и «Витца»

СЕГОДНЯ 11:08 2019-09-25T11:08:50+03:00

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В Новосибирске полицейским удалось поймать автоугонщиков, добычей которых стали две «Тойоты».

— Ночью 24 сентября в отдел полиции № 3 «Заельцовский» позвонил 34-летний мужчина. Он сообщил, что его кроссовер Toyota RAV4, припаркованный возле дома по улице Жуковского, угнан. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Вскоре правоохранителям удалось задержать подозреваемого в угоне — ранее не судимого 41-летнего жителя Барнаула, автомобиль был найден у дома по улице Нарымской и возвращен владельцу, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Еще один случай произошел в Дзержинском районе. Около 3 часов ночи с территории СТО по улице Доватора был угнан автомобиль Toyota Vitz. Ориентировка была передана всем дежурным патрулям. Сотрудники ГИБДД при проверке документов задержали мужчину, управлявшего угнанным автомобилем. Им оказался 29-летний ранее не судимый житель Дзержинского района. Вместе с ним в салоне машины оказалась его 28-летняя знакомая, также ранее не привлекавшаяся к уголовной ответственности.

— По всем угонам возбуждены уголовные дела по статье — неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, — отметили в ведомстве. — Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU