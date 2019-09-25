«Куча полиции, маньяк не найден»: родительские чаты перепуганы убийством второклассницы в Новосибирске

СЕГОДНЯ 10:54 2019-09-25T10:54:46+03:00

Однако в следственном управлении СК РФ заверяют, что подобного преступления не было

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В среду, 25 сентября, в новосибирских родительских чатах появилось жуткое сообщение об убийстве второклассницы.

- Уважаемые родители! Сегодня в частном секторе нашли убитую девочку. Она училась во втором классе. Куча полиции, маньяк не найден! Примите меры безопасности, провожайте деток, пока его не нашли, - пишут не на шутку перепуганные родители.

Чтобы разобраться, что случилось на самом деле и действительно ли от рук маньяка погиб ребенок, корреспонденты КП-Новосибирск обратились в Следственное управление СК РФ по Новосибирской области. В ведомстве сразу же официально опровергли эту информацию и поспешили успокоить взволнованных родителей:

- Никакого подобного преступления не было, это сообщение – фейк, - пояснили КП-Новосибирск в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

Так что родители могут быть спокойны: новосибирскую второклассницу никто не убивал.

ИСТОЧНИК KP.RU