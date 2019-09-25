2019-09-25T10:47:51+03:00
Общество

«Когда сбежал из американской тюрьмы»: пассажиров метро рассмешил парень в оранжевом комбинезоне

Некоторые люди даже посчитали такую одежду хорошим способом раскрасить серые будни
Алена КУЛЕШОВА
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Пассажиров новосибирского метро рассмешил парень в оранжевом комбинезоне. Фото: "Мода Новосибирского метро"Пассажиров новосибирского метро рассмешил парень в оранжевом комбинезоне. Фото: "Мода Новосибирского метро"
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Пассажиров новосибирского метро рассмешил парень с множеством татуировок и в оранжевом комбинезоне: многим людям этот костюм напомнил одежду заключенного в иностранной тюрьме. Фотография молодого человека появилась в одном из новосибирских пабликов в соцсетях.

— Когда сбежал из американской тюрьмы, — написал автор поста в группе «Мода Новосибирского метро».

В комментариях под постом подписчики группы активно обсуждают необычный стиль, который выбрал парень для поездки в метро. Некоторые пользователи соцсетей такой костюм даже показался забавным способом раскрасить осенние будни:

— А татуировки у парня классные!

— А что, забавно и ярко. Мне нравится.

— Вот это я понимаю — стиль!

— Зато его видно издалека.

— Хороший способ раскрасить серые будни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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