«Когда сбежал из американской тюрьмы»: пассажиров метро рассмешил парень в оранжевом комбинезоне
Пассажиров новосибирского метро рассмешил парень с множеством татуировок и в оранжевом комбинезоне: многим людям этот костюм напомнил одежду заключенного в иностранной тюрьме. Фотография молодого человека появилась в одном из новосибирских пабликов в соцсетях.
— Когда сбежал из американской тюрьмы, — написал автор поста в группе «Мода Новосибирского метро».
В комментариях под постом подписчики группы активно обсуждают необычный стиль, который выбрал парень для поездки в метро. Некоторые пользователи соцсетей такой костюм даже показался забавным способом раскрасить осенние будни:
— А татуировки у парня классные!
— А что, забавно и ярко. Мне нравится.
— Вот это я понимаю — стиль!
— Зато его видно издалека.
— Хороший способ раскрасить серые будни.
ИСТОЧНИК KP.RU