Страшно красивый: в зоопарк привезли самца парагвайской анаконды

СЕГОДНЯ 10:32 2019-09-25T10:32:55+03:00

Сейчас змея все время проводит под лампой, отогревается с дороги

Изменить размер текста: A A

Молодой самец парагвайской анаконды приехал в Новосибирск из Санкт-Петербурга. Раньше в коллекции зоопарка этот вид представлен не был.

— Ему всего два года, и в длину он не более 60 сантиметров. Окраска у самца анаконды довольно яркая — характерный темный узор на желто-оливковом фоне, — рассказали в новосибирском зоопарке.

Сотрудники отмечают, что пока змея привыкает к новому месту.

— Все время анаконда проводит на стволе дерева, установленном под специальной согревающей лампой, там она отогревается с дороги. Известно, что анаконды любят воду, но к бассейну с водой новый жилец интереса пока не проявляет, — добавили в зоопарке.

Наблюдая за анакондой, сотрудники убедились, в том, что она, действительно агрессивней многих других рептилий. Если взять анаконду в руки, она постарается атаковать.

Сейчас самец находится в павильоне, закрытом для посещений. Но уже совсем скоро его переведут в вольер террариума.

Самцу два года и он около 60 сантиметров в длину. Фото: vk.com/novosibirsk_zoo.

ИСТОЧНИК KP.RU