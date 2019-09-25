2019-09-25T09:33:04+03:00
Общество

Провода торчат наружу: на аллее в центре города собаку сибирячки ударило током

Девушка сообщила, что собаке повезло и обошлось без травм
Надежда ЯРКОВА
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На столбе торчат оголенные провода. Фото: vk.com/typical_nsk.На столбе торчат оголенные провода. Фото: vk.com/typical_nsk.
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В центре Новосибирска собаку девушки ударило током от столба с оголенными проводами.

— На аллее Красного Проспекта от участка улицы Крылова до улицы Романова уже больше двух недель разбиты электрические коробки. И из них торчат провода под напряжением. Мою собаку ударило током от этого столба, повреждений нет, повезло, но здесь гуляют дети, а это страшно, — поделилась подписчица в группе «Типичный Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Пользователи соцсетей тут же стали строить предположения, при каких обстоятельствах собака могла получить разряд током. Вот что они пишут в комментариях:

— А чего это вы с собакой в центре города без поводка гуляете? Открытые коробки — плохо, но и вы не лучше.

— Нечего где попало выгуливать, и бить током не будет.

— Злые электрики взяли и разбили коробки, чтобы собак током било.

— Да так по всему городу, — отмечает один из комментаторов.

Собаку ударило током от столба. Фото: vk.com/typical_nsk.

Собаку ударило током от столба. Фото: vk.com/typical_nsk.

ИСТОЧНИК KP.RU

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