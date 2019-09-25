А как прилично выглядят: в Новосибирске ищут девушек, укравших из магазина продукты
В Новосибирске правоохранители ищут девушек, которых подозревают в краже еды из супермаркета.
— В начале сентября в отдел полиции № 2 «Железнодорожный» от представителя супермаркета на улице Красноярской поступило заявление. Оказалось, что при инвентаризации работники торгового зала магазина обнаружили пропажу продуктов питания. Ущерб составил около 4 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области. — По данному факту возбуждено уголовное дело по статье — кража.
По подозрению в совершении кражи полиция ищет женщин, изображенных на фотографиях.
Всех, кому известна какая-либо информация о девушках с фото, просят обратиться в полицию по телефонам: 232-20-85, 8-996-376-36-89. Конфиденциальность гарантируется.
ИСТОЧНИК KP.RU