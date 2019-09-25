2019-09-25T08:47:58+03:00
Происшествия

А как прилично выглядят: в Новосибирске ищут девушек, укравших из магазина продукты

Во время инвентаризации в магазине не досчитались продуктов на четыре тысячи рублей
Надежда ЯРКОВА
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Девушки подозреваются в краже еды из магазина. Фото: МВД по Новосибирской области.Девушки подозреваются в краже еды из магазина. Фото: МВД по Новосибирской области.
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В Новосибирске правоохранители ищут девушек, которых подозревают в краже еды из супермаркета.

— В начале сентября в отдел полиции № 2 «Железнодорожный» от представителя супермаркета на улице Красноярской поступило заявление. Оказалось, что при инвентаризации работники торгового зала магазина обнаружили пропажу продуктов питания. Ущерб составил около 4 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области. — По данному факту возбуждено уголовное дело по статье — кража.

По подозрению в совершении кражи полиция ищет женщин, изображенных на фотографиях.

Всех, кому известна какая-либо информация о девушках с фото, просят обратиться в полицию по телефонам: 232-20-85, 8-996-376-36-89. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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