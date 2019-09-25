Три тысячи обманутых: новосибирцев предупреждают о лже-адвокатах, выманивающих деньги

СЕГОДНЯ 08:19 2019-09-25T08:22:36+03:00

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Министерство юстиции РФ предупреждает об участившихся случаях мошенничества со стороны псевдоадвокатов и призывает новосибирцев быть внимательнее и не попадаться на их уловки.С 2016 года в министерство поступило более 3 000 заявлений из разных городов России с просьбой предоставить бесплатного адвоката для представления интересов в качестве потерпевшего в уголовном судопроизводстве. Такие же заявления поступают и в Следственный комитет.

- Неизвестные лица звонят по телефону и, представляясь следователями правоохранительных органов или иных госорганов, рассказывают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить моральную компенсацию за купленные фальсифицированные биологически активные добавки, - сообщает пресс-служба правительства НСО.

Для этого мошенники предлагают направить в Минюст или другие ведомства заявление о предоставлении бесплатного адвоката. Чуть позже с ними связывается лицо, которое представляется адвокатом, и под разными предлогами сообщает о необходимости перевести деньги через платежные системы. Также, по имеющимся данным, мошенники меняют номер вызывающего абонента на номер Минюста России.

- Сейчас полицейские проводят проверку в связи с поступившими от новосибирцев заявлений. За результатами проверки будет дополнительно следить Генеральная прокуратура РФ, - отметили в ведомстве.

Минюст России напоминает, что те, кто предлагают направить деньги на счета судов и других госучреждений через системы быстрых денежных переводов, не могут являться сотрудниками Министерства и других органов исполнительной власти.

ИСТОЧНИК KP.RU