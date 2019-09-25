2019-09-25T08:22:36+03:00
Общество

Три тысячи обманутых: новосибирцев предупреждают о лже-адвокатах, выманивающих деньги

Мошенники представляются адвокатами, меняя номер, как будто звонок из Минюста
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Лже-адвокаты просят перевести деньги через платежные системы.Лже-адвокаты просят перевести деньги через платежные системы.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

Министерство юстиции РФ предупреждает об участившихся случаях мошенничества со стороны псевдоадвокатов и призывает новосибирцев быть внимательнее и не попадаться на их уловки.С 2016 года в министерство поступило более 3 000 заявлений из разных городов России с просьбой предоставить бесплатного адвоката для представления интересов в качестве потерпевшего в уголовном судопроизводстве. Такие же заявления поступают и в Следственный комитет.

- Неизвестные лица звонят по телефону и, представляясь следователями правоохранительных органов или иных госорганов, рассказывают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить моральную компенсацию за купленные фальсифицированные биологически активные добавки, - сообщает пресс-служба правительства НСО.

Для этого мошенники предлагают направить в Минюст или другие ведомства заявление о предоставлении бесплатного адвоката. Чуть позже с ними связывается лицо, которое представляется адвокатом, и под разными предлогами сообщает о необходимости перевести деньги через платежные системы. Также, по имеющимся данным, мошенники меняют номер вызывающего абонента на номер Минюста России.

- Сейчас полицейские проводят проверку в связи с поступившими от новосибирцев заявлений. За результатами проверки будет дополнительно следить Генеральная прокуратура РФ, - отметили в ведомстве.

Минюст России напоминает, что те, кто предлагают направить деньги на счета судов и других госучреждений через системы быстрых денежных переводов, не могут являться сотрудниками Министерства и других органов исполнительной власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новосибирец избил свою жену и бросил ее без сознания у бара
Рататуй уже не тот: новосибирцев возмутили мыши возле киоска с фруктами
Вот это орех! Молодая мама устроила пикантную тренировку в «Инстаграме»
Подкачаться не получилось: новосибирец попался на почте с «запрещенной» посылкой
100 тысяч рублей, чтобы улететь: жительницу Новосибирска не пускали в отпуск из-за долгов
«Увезли в машине без номеров, отобрали телефон»: блогера из Новосибирска задержали полицейские
«Водителя зажало в салоне»: «Лада» не поделила перекресток с кроссовером
Прохожие аплодируют: сибирячки показывают растяжку в самых неожиданных местах
Не знает, где находится: в Новосибирске пропала хромая женщина в очках
Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Октябрьском районе
«Он был одинокий и растерянный» : история поисков пропавшего дедушки растрогала соцсети
«Из-за дыма нечем дышать!»: в Новосибирске загорелся полигон бытовых отходов
Анатолий Локоть вступил в должность мэра Новосибирска
Поел и живот скрутило: охранники поймали «голодных» воров, укравших сосиски и колбасу
Прикинулся работником ЖКХ: жулик украл у пенсионерки 30 тысяч рублей
Андрей Травников открыл единственный за Уралом специализированный центр самбо
Новосибирских предпринимателей научат вести бизнес
«Градус конфликта оказался высоким»: полиция проверяет, была ли драка депутата и чиновника в мэрии
Рядом с самолетами: В Новосибирске открыли бюст маршалу Александру Покрышкину
«Оставила грязную и в дырах»: сибирячка украла из детской поликлиники чужую коляску
Жил в соседнем подъезде: соседи вычислили напавшего на женщину и девочку мужчину
Стоит наглухо: на Димитровском мосту растянулась километровая пробка
Запах не передать словами: сибирячка пожаловалась на протухшие яйца в супермаркете
Родственники нашли бабушку с потерей памяти в новосибирской больнице