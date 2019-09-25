2019-09-25T07:25:51+03:00
Общество

Рататуй уже не тот: новосибирцев возмутили мыши возле киоска с фруктами

Грызуны посреди дня свободно выбегают на дорогу из фруктового киоска
Надежда ЯРКОВА
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Мыши спокойно бегают по улице, не боясь людей. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.Мыши спокойно бегают по улице, не боясь людей. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.
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Мыши были замечены внимательным прохожим возле фруктового киоска в Дзержинском районе Новосибирска.

— Вот такой вот фруктовый киоск у нас на Доватора. Мышки бегают, — поделился своей малоприятной находкой автор видео в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «Вконтакте».

На видео две маленьких мышки выбегают из фруктового киоска, после чего, спустя время, возвращаются обратно. И все это происходит в светлое время суток, когда кругом ходят люди.

Пользователи соцсетей даже не удивились увиденному, отмечая, что грызуны нынче повсюду, особенно возле магазинов и точек с продуктами. И зная это, покупать там еду — уже выбор покупателя. Вот что они пишут в комментариях:

— Да они везде есть! Мне с одной стороны безразлична судьба этой фруктовой точки, но реально мыши и крысы есть везде!

— Мышки тоже есть хотят, — решил вступиться один из подписчиков.

Новосибирцев возмутили мыши возле киоска с фруктами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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