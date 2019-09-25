2019-09-25T04:58:07+03:00
Общество

100 тысяч рублей, чтобы улететь: жительницу Новосибирска не пускали в отпуск из-за долгов

Сибирячка едва не лишилась отдыха за границей, потеряв при этом один день
Владимир ПТАШНИК
Поделиться:
Жительница Новосибирска едва не осталась без отдыха из-за долга по кредиту.Жительница Новосибирска едва не осталась без отдыха из-за долга по кредиту.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В аэропорту Санкт-Петербурга пограничники не пустили за рубеж жительницу Новосибирска. Как оказалось, сибирячка имела долг по невыплаченному кредиту — всего 100 тысяч рублей, из-за чего судебные приставы запретили ей выезд из Российской Федерации. Должница решила, что такая мелочь не должна омрачать ее отпуск, поэтому быстро нашла деньги для уплаты долга и на следующий же день улетела отдыхать за рубеж.

— Находясь в аэропорту города Санкт-Петербурга, женщина нашла возможность оперативно погасить всю сумму кредита. После чего уведомила об этом судебного пристава-исполнителя, направив ему документы подтверждающие оплату, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Надеемся, что инцидент в аэропорту никак не помешает качественному отдыху за границей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подкачаться не получилось: новосибирец попался на почте с «запрещенной» посылкой
«Увезли в машине без номеров, отобрали телефон»: блогера из Новосибирска задержали полицейские
«Водителя зажало в салоне»: «Лада» не поделила перекресток с кроссовером
Прохожие аплодируют: сибирячки показывают растяжку в самых неожиданных местах
Не знает, где находится: в Новосибирске пропала хромая женщина в очках
Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Октябрьском районе
«Он был одинокий и растерянный» : история поисков пропавшего дедушки растрогала соцсети
«Из-за дыма нечем дышать!»: в Новосибирске загорелся полигон бытовых отходов
Анатолий Локоть вступил в должность мэра Новосибирска
Поел и живот скрутило: охранники поймали «голодных» воров, укравших сосиски и колбасу
Прикинулся работником ЖКХ: жулик украл у пенсионерки 30 тысяч рублей
Андрей Травников открыл единственный за Уралом специализированный центр самбо
Новосибирских предпринимателей научат вести бизнес
«Градус конфликта оказался высоким»: полиция проверяет, была ли драка депутата и чиновника в мэрии
Рядом с самолетами: В Новосибирске открыли бюст маршалу Александру Покрышкину
«Оставила грязную и в дырах»: сибирячка украла из детской поликлиники чужую коляску
Жил в соседнем подъезде: соседи вычислили напавшего на женщину и девочку мужчину
Стоит наглухо: на Димитровском мосту растянулась километровая пробка
Запах не передать словами: сибирячка пожаловалась на протухшие яйца в супермаркете
Родственники нашли бабушку с потерей памяти в новосибирской больнице