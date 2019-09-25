100 тысяч рублей, чтобы улететь: жительницу Новосибирска не пускали в отпуск из-за долгов
В аэропорту Санкт-Петербурга пограничники не пустили за рубеж жительницу Новосибирска. Как оказалось, сибирячка имела долг по невыплаченному кредиту — всего 100 тысяч рублей, из-за чего судебные приставы запретили ей выезд из Российской Федерации. Должница решила, что такая мелочь не должна омрачать ее отпуск, поэтому быстро нашла деньги для уплаты долга и на следующий же день улетела отдыхать за рубеж.
— Находясь в аэропорту города Санкт-Петербурга, женщина нашла возможность оперативно погасить всю сумму кредита. После чего уведомила об этом судебного пристава-исполнителя, направив ему документы подтверждающие оплату, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.
Надеемся, что инцидент в аэропорту никак не помешает качественному отдыху за границей.
ИСТОЧНИК KP.RU