2019-09-25T04:47:12+03:00
Общество

«Увезли в машине без номеров, отобрали телефон»: блогера из Новосибирска задержали полицейские

Несмотря на высокую температуру, ее 10 часов везли в машине без печки
Надежда ЯРКОВАВладимир ПТАШНИК
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Девушку увезли в Москву для допроса. Фото: vk.com/amelikonastia.Девушку увезли в Москву для допроса. Фото: vk.com/amelikonastia.
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Анастасия Амельченко — популярная блогерша из Новосибирска, которая сейчас живет в Санкт-Петербурге. В соцсетях она рассказала о том, что ее увезли на допрос оперативники из Москвы.

— В четверг я слегла с температурой 39. Поздно вечером ко мне стали ломиться в квартиру. Говорят, что опера, корочки показали. Сказали сейчас же с ними ехать в Москву или в наручники закуют и силой отвезут. На вопрос «почему?», сказали, что мне с карты мошенника оплатили книгу и на мой адрес доставили, — начала свой рассказ Анастасия.

Недавно блогерша получила подарок в виде книги, который ей доставили на дом. Как выяснилось позже, эта книга была куплена с карты мошенников. Анастасия впустила полицейских в свою квартиру, в которой они тут же провели обыск. Несмотря на температуру, девушка добровольно села в машину без номеров и уехала на ней из Санкт-Петербурга в Москву. У нее отобрали телефон, содержимое которого, в том числе частные пикантные фото и видео, были, досмотрены полицейскими. В столице девушку ждал допрос, после которого ее отпустили.

— 10 часов в пути с температурой, в «Ладе» без печки. Далее сутки какой-то ахинеи и непонятных допросов. Я вся грязная, прыщавая, голодная (меня, конечно, никто не кормил), не спавшая двое суток. И меня выбрасывают на окраине столицы. Обратно возвращайся, Настя, как хочешь, — пожаловалась Анастасия своим подписчикам.

Сибирячка признает, что всего этого, возможно, можно было избежать, если бы она знала законы. Сейчас девушка задается только одним вопросом — насколько законными были действия полицейских?

ИСТОЧНИК KP.RU

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