«Водителя зажало в салоне»: «Лада» не поделила перекресток с кроссовером

СЕГОДНЯ 03:18 2019-09-25T03:22:33+03:00

Авария произошла на пересечении улиц Кирова и Автогенной. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Водитель «Лады» был доставлен в больницу с переломом ребер

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Авария с пострадавшими произошла во вторник вечером, 24 сентября в Октябрьском районе Новосибирска.

— Вечером на пересечении улиц Кирова и Автогенной столкнулись седан «ВАЗ-2106» и кроссовер Chevrolet Niva. Водитель «Лады» ехал по Автогенной, пересекал Кирова и не пропустил «Ниву», ехавшую в сторону центра, — рассказал подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидца, от удара водителя «Лады» зажало в покореженном салоне. После того, как мужчину вызволили из ловушки, его госпитализировали с переломом ребер.

Пользователи соцсетей отмечают в комментариях, что перекресток, где произошло ДТП, довольно опасный:

— Там реально этот перекресток Автогенной и Кирова не очень так сказать хороший. Постоянно поток машин, светофор бы поставили.

Водителя "Жигулей" зажало в салоне.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU