Прохожие аплодируют: сибирячки показывают растяжку в самых неожиданных местах

СЕГОДНЯ 20:58 2019-09-24T20:59:51+03:00

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Сибирячки решили попробовать заняться йогой в самых неожиданных для этого местах. Они отправились практиковать асаны в метро и на улицы города. Девушки утверждают, что хотели показать, как может выглядеть спокойствие и красота в суете города Новосибирска.

Прохожие аплодировали девушкам и снимали их на телефон. Фото: Анна Андронович

— Сначала мы спустились в метро и там, в асанах сохраняли гармонию и красоту средь спешащего потока людей. Один парень зааплодировал, и его подхватили другие люди, они буквально искупали нас в овациях прямо на станции метро площадь Ленина! — рассказала КП-Новосибирск одна из участниц необычной практики. — Затем прогулялись по улице Ленина и там замирали в специальных позах. Прохожие нам только мило улыбались и оборачивались. Некоторые даже снимали на телефон и спрашивали, как найти нас в соцсетях. Я безумно рада, что люди не только идут, спеша, смотря себе под ноги, а поднимают глаза в небо! Ведь можно видеть много интересного вокруг!

Девушки утверждают, что хотели показать гармонию в атмосфере городской суеты. Фото: Анна Андронович

Анна также отмечает, что это был интересный опыт, который позволил ей окунуться в атмосферу творчества движения и гармонии. Сибирячка уверена, что в современном мире людям нужно уметь «замедлять время вокруг себя», чтобы успевать наполнять свою жизнь новыми красками, свежими взглядами и идеями.

ИСТОЧНИК KP.RU