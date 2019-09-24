Не знает, где находится: в Новосибирске пропала хромая женщина в очках
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшую в Новосибирске 77-летнюю женщину. О местонахождении Ларисы Николаевны Некрутенко ничего не известно с 10 сентября.
— Приметы: рост 170 сантиметров, крупное телосложение, обесцвеченные волосы, голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт» Новосибирск. — На момент своего исчезновения женщина была одета в темно-розовую куртку, черную с белым кофту, черные брюки и коричневые туфли. Из особых примет можно выделить то, что пропавшая носит очки с квадратной оправой и хромает при ходьбе.
Поисковики также отмечают, что женщина может находится в любом районе города и может быть дезориентирована.
Если вам известно что-нибудь о том, где находится Лариса Николаевна или вы просто видели ее на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по телефону 8-800-700-54-52 поисковой отряд «Лиза Алерт» или сообщить в полицию по единому номеру 112.
ИСТОЧНИК KP.RU