Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Октябрьском районе

СЕГОДНЯ 18:27 2019-09-24T18:27:44+03:00

Из-за нетрезвого водителя в ДТП пострадали сразу три автомобиля. Фото: Кадр из видео

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Вечером 24 августа в Октябрьском районе произошло массовое ДТП. Очевидцы утверждают, что водитель, спровоцировавший аварию, был явно нетрезв.

— На улице Кирова около дома №113 сотрудники ГИБДД задерживали неадекватного мужчину, — пишут очевидцы случившегося в паблике Вконтакте «АСТ-54». — Он явно был нетрезв, а незадолго до этого устроил две аварии. «Собрал» две припаркованные машины и уехал. А когда его догнали очевидцы, врезался в еще один автомобиль.

Пользователи соцстей не смогли остаться равнодушными по отношению к случившемуся. Многие из них написали, что все больше аварий стало происходить по вине алкогольного опьянения водителей:

— Хорошо, что он хоть людей не зацепил.

— Не понимаю, зачем люди садятся за руль, после того, как выпьют? Из-за этого и аварии.

— Последнее время, таких водителей, к сожалению, очень много на наших дорогах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/733947" frameborder="0"></iframe> Пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадали сразу три машины.

ИСТОЧНИК KP.RU