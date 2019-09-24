Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Октябрьском районе
Вечером 24 августа в Октябрьском районе произошло массовое ДТП. Очевидцы утверждают, что водитель, спровоцировавший аварию, был явно нетрезв.
— На улице Кирова около дома №113 сотрудники ГИБДД задерживали неадекватного мужчину, — пишут очевидцы случившегося в паблике Вконтакте «АСТ-54». — Он явно был нетрезв, а незадолго до этого устроил две аварии. «Собрал» две припаркованные машины и уехал. А когда его догнали очевидцы, врезался в еще один автомобиль.
Пользователи соцстей не смогли остаться равнодушными по отношению к случившемуся. Многие из них написали, что все больше аварий стало происходить по вине алкогольного опьянения водителей:
— Хорошо, что он хоть людей не зацепил.
— Не понимаю, зачем люди садятся за руль, после того, как выпьют? Из-за этого и аварии.
— Последнее время, таких водителей, к сожалению, очень много на наших дорогах.
Пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадали сразу три машины.
ИСТОЧНИК KP.RU