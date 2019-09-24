«Он был одинокий и растерянный» : история поисков пропавшего дедушки растрогала соцсети

СЕГОДНЯ 17:03 2019-09-24T17:03:51+03:00

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Поисковой отряд «Лиза Алерт» опубликовали в соцсетях трогательную благодарность внучки одного из спасенных волонтерами пожилых мужчин. Сибиряк ушел из дома на улице 9-й Гвардейской Дивизии 21 сентября. Предположительно, 84-летний мужчина направлялся в парикмахерскую.

Родственники объясняли, что Геннадий Алексеевич пропадал уже не единожды, с возрастом память пенсионера стала давать сбои в самый неподходящий момент. Три раза по горячим следам его находили сами родные в соседних дворах, два раза сибиряка находили сотрудники полиции. Но в этот раз дедушка провел на улице целых два дня.

— На поиск мы выехали в восьмом часу вечера 22 сентября — всю ночь до 4 утра расклеивали объявления по всему району, чтобы люди, которые поедут на работу, увидели ориентировки. Экипажи патрулировали улицы. В это время дедушка ехал в случайной поздней электричке из Новосибирска, — рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» Новосибирск. — Его, одинокого и растерянного, искавшего мелочь в карманах, увидел один из немногих пассажиров, и подошел. На вопрос, куда и как он собирается добраться так поздно, тот ответил: «Домой в сторону тайги. Доберусь на автобусе или на фуре». Свидетель позвонил на нашу горячую линию только на следующий день, но к тому времени дедушка уже сидел в отдел полиции и ждал приезда родных.

Люди обнаружили одинокого и рассеянного дедушку в электричке. Фото: "Лиза Алерт"

Позже внучка Геннадия Алексеевича прислала поисковому отряду письмо, в котором она поблагодарила волонтеров за их работу и призналась, что отзывчивость людей, которые участвовали в поисках дедушки, тронула ее до слез:

— За время поиска я увидела, что у нас огромное количество отзывчивых людей. Полиция сработала отлично, несколько раз в день ребята мне отзванивались, везде разослали фото и мой телефон, добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт» на голом энтузиазме до позднего вечера прочесывали лес вокруг жилмассива, разместили информацию в интернете, следили за комментариями, и расклеивали листовки, — пишет девушка. — Друзья объездили со мной каждый двор, в Троице-Владимировском соборе люди отслужили молебен, друзья дочери патрулировали дворы. Водители автобусов № 233, на котором дедушка мог уехать, друг с другом созвонились и тоже проинформировали. Мой низкий поклон всем. Я увидела такое единение, каждый помогал, чем мог и от всей души. Это трогало до слез, поддерживало и согревало. Дедушка уже ничего не помнит, отходит после трехдневной голодовки, ест бульончики, помылся, побрился и переоделся, записались на прием к врачу. Оставайтесь такими же, люди, потому что никакая беда не страшна, когда ты не один на один со своим горем!

Внучка найденного пенсионера позже написала поисковикам письмо с благодарностью. Фото: "Лиза Алерт"

ИСТОЧНИК KP.RU