«Из-за дыма нечем дышать!»: в Новосибирске загорелся полигон бытовых отходов
Вечером 24 сентября новосибирцы начали жаловаться на едкий дым, который буквально затянул весь левый берег. Люди утверждают, что причиной этого стал пожар на Хилокской свалке.
— Уже в горле першит от этого дыма, невозможно дышать.
— Ветер разносит этот дым по всему левому берегу.
— Даже в торговых центрах уже сложно дышать, — пишут возмущенные люди в соцсетях.
В соцсетях люди жалуются, что из-за едкого дыма на левом берегу Новосибирска становится сложно дышать. Фото: "АСТ-54"
В МЧС по Новосибирской объяснили, что возгорание произошло на полигоне твердых бытовых отходов. Тушить пожар приехали 10 единиц техники среди которых были поливомоечные машины, пожарные автоцистерны, бульдозеры и самосвал.
— Открытый огонь ликвидирован на площади 400 квадратных метров, однако из-за происходящего глубинного тления есть задымление близлежащей территории — левобережной части города, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Ветер способствует рассеиванию дыма.
За контролем над ситуацией продолжают следить в администрации Новосибирского района и руководство полигона твердых бытовых отходов. На данный момент угроза распространения пожара снята.
Тушить пожар приехали 10 единиц техники среди которых были поливомоечные машины, пожарные автоцистерны, бульдозеры и самосвал. Фото: ГУ МЧС по НСО
ИСТОЧНИК KP.RU