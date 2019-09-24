2019-09-24T15:40:11+03:00
Общество

«Из-за дыма нечем дышать!»: в Новосибирске загорелся полигон бытовых отходов

Дым от пожара окутал большую часть левого берега города
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске загорелся мусор на Хилокской свалке. Фото: ГУ МЧС по НСОВ Новосибирске загорелся мусор на Хилокской свалке. Фото: ГУ МЧС по НСО
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Вечером 24 сентября новосибирцы начали жаловаться на едкий дым, который буквально затянул весь левый берег. Люди утверждают, что причиной этого стал пожар на Хилокской свалке.

— Уже в горле першит от этого дыма, невозможно дышать.

— Ветер разносит этот дым по всему левому берегу.

— Даже в торговых центрах уже сложно дышать, — пишут возмущенные люди в соцсетях.

В соцсетях люди жалуются, что из-за едкого дыма на левом берегу Новосибирска становится сложно дышать. Фото: "АСТ-54"

В соцсетях люди жалуются, что из-за едкого дыма на левом берегу Новосибирска становится сложно дышать. Фото: "АСТ-54"

В МЧС по Новосибирской объяснили, что возгорание произошло на полигоне твердых бытовых отходов. Тушить пожар приехали 10 единиц техники среди которых были поливомоечные машины, пожарные автоцистерны, бульдозеры и самосвал.

— Открытый огонь ликвидирован на площади 400 квадратных метров, однако из-за происходящего глубинного тления есть задымление близлежащей территории — левобережной части города, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Ветер способствует рассеиванию дыма.

За контролем над ситуацией продолжают следить в администрации Новосибирского района и руководство полигона твердых бытовых отходов. На данный момент угроза распространения пожара снята.

Тушить пожар приехали 10 единиц техники среди которых были поливомоечные машины, пожарные автоцистерны, бульдозеры и самосвал. Фото: ГУ МЧС по НСО

Тушить пожар приехали 10 единиц техники среди которых были поливомоечные машины, пожарные автоцистерны, бульдозеры и самосвал. Фото: ГУ МЧС по НСО

ИСТОЧНИК KP.RU

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