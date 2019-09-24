Анатолий Локоть вступил в должность мэра Новосибирска

СЕГОДНЯ 14:05 2019-09-24T14:05:20+03:00

Он принял присягу и пообещал добросовестно исполнять свои обязанности

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Сегодня, 24 сентября, в Новосибирске прошла инаугурация мэра Анатолия Локтя. Глава избирательной комиссии Тамара Краткая вручила ему удостоверение мэра Новосибирска.

Градоначальник принял присягу и дал обещание честно и добросовестно исполнять свои обязанности и работать на пользу жителей Новосибирска. Напомним, на выборах в этом году Анатолий Локоть набрал 50,25% голосов избирателей.

Вновь избранный мэр поблагодарил новосибирцев за оказанную ему поддержку и доверие в руководстве одним из крупнейших городов России.

— Я хочу сегодня выразить благодарность за доверие и поддержку, которая была мне оказана. Я горжусь этим выбором, и я чувствую огромную ответственность за порученное вами мне дело. Новосибирцы сделали свой выбор и оценили результаты пятилетней работы большого коллектива муниципалитета, — передает слова Анатолия Локтя официальный сайт партии КПРФ. — Я убежден, что предстоящие 5 лет станут пятилеткой развития города. Мы не строим воздушных замков и не изменяем своим принципам, этот подход приносит свои плоды. В нашем городе живут активные образованные, умные и достойные люди. Вместе мы строим город, где люди чувствуют себя защищенными, где хочется растить детей и внуков, где нравится работать и хочется жить, ведь Новосибирск город рожденный быть впереди!

С этим радостным событием главу города поздравили депутаты разных уровней, чиновники и общественные деятели.

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ИСТОЧНИК KP.RU