Прикинулся работником ЖКХ: жулик украл у пенсионерки 30 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:14 2019-09-24T13:14:48+03:00

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В Новосибирске полицейские задержали подозреваемого в ограблении пожилой женщины. Им оказался ранее не судимый 26-летний житель Центрального района. Задержанный утверждает, что украденные средства он потратил на личные нужды.

Сообщение в полицию о случившемся поступило 22 августа. Прибывшим на место правоохранителям 82-летняя жительница Первомайского района рассказала, что около пяти вечера к ней домой пришел незнакомый мужчина и представился мастером, которому нужно заменить счетчик в ее доме. После того, как лже-мастер якобы закончил свою работу, он попросил женщину с ним расплатиться. Когда песионерка достала деньги, он выхватил из ее рук всю сумму в 30 тысяч рублей и сбежал.

— В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Задержанный также находится на данный момент под подпиской о невыезде.

В настоящее время полицейские продолжают проводить оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого. Всех, кто когда-либо пострадал от его действий, правоохранители просят сообщить об этом в по телефонам 232-18-05, 232-70-89. Конфиденциальность сообщившего гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU