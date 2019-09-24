Андрей Травников открыл единственный за Уралом специализированный центр самбо

СЕГОДНЯ 11:26 2019-09-24T11:49:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Новый центр самбо оборудован по самым современным стандартам. Он состоит из трех залов: общей физической подготовки, спортивного самбо с игровой площадкой и площадка для занятий боевым видом самбо. В центре самбо будут проводить учебно-тренировочные сборы, семинары, конференции, мастер-классы и мероприятия в рамках проекта «Самбо в школу». Главный зал оборудован трибунами на 350 мест. Комплекс станет базой для сборных команд Сибирского федерального округа.

Андрей Травников напомнил, что 2019 год объявлен в России годом самбо.

— Наш регион активно включился в проекты развития этого вида спорта. У нас работают Новосибирская региональная федерация самбо и спортивные школы. Мы стали пилотным регионом по внедрению национальных видов спорта в школьное обучение. Многие образовательные учреждения области стали участниками федеральных проектов «Самбо в школу» и «Студенческое самбо», — подчеркнул Андрей Травников.

Цель проекта «Самбо в школу» — увеличение количества детей и молодежи, занимающихся самбо. Для этого необходимо включить этот вид спорта в уроки физкультуры, а также использовать как форму внеурочного вида деятельности школьников. По словам губернатора, правительство региона и дальше будет оказывать всяческую поддержку развитию этого исконно русского вида спорта.

С 2016 года в новосибирских школах открыты 16 специализированных залов для занятий физкультурой и борьбой самбо, из них шесть — в районах области.

Открытие центра самбо ознаменовано стартом Всероссийских соревнований. На турнир в Новосибирскую область приехали сильнейшие спортсмены со всей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU