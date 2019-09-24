2019-09-24T11:15:57+03:00
Общество

«Градус конфликта оказался высоким»: полиция проверяет, была ли драка депутата и чиновника в мэрии

Инцидентом, который случился в мэрии, после которого чиновник Алексей Михайлов оказался в больнице, занимаются правоохранители
Надежда ЯРКОВА
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Конфликт между депутатом Дамаевым и чиновником проверят правоохранители. Фото: https://vk.com/da_dv.Конфликт между депутатом Дамаевым и чиновником проверят правоохранители. Фото: https://vk.com/da_dv.
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Секретарь Новосибирского регионального отделения Партии «Единая Россия» Андрей Панферов отметил, что сейчас ожидаются результаты расследования правоохранительных органов по данному инциденту.

— Если факт будет подтвержден, тогда с депутатом Совета депутатов города Новосибирска Дмитрием Дамаевым будем разбираться по партийной линии. Если информация не подтвердиться, то за что мы будем на своего товарища клепать? Учитывая то, что градус конфликта был высокий, между Михайловым и Дамаевым велась переписка в социальных сетях на повышенных тонах, не удивлюсь, что работник мэрии решил таким образом посчитаться с нашим депутатом. Так можно осквернить любого депутата, а своих однопартийцев кому-то в угоду на поруганье мы отдавать не будем, — отметил Андрей Панферов.

Напомним, сообщение о потасовке между депутатом Совета депутатов Новосибирска Дмитрием Дамаевым и заместителем начальника отдела общественных связей администрации Первомайского района Алексеем Михайловым в здании городского муниципалитета произошло в понедельник, 23 сентября. Последний после конфликта оказался в больнице, куда его доставили на «Скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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