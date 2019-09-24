«Оставила грязную и в дырах»: сибирячка украла из детской поликлиники чужую коляску

СЕГОДНЯ 09:47 2019-09-24T10:32:27+03:00

Девушка привезла в поликлинику ребенка на своей коляске, а увезла на чужой

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В Октябрьском районе Новосибирска с местной жительницей произошел малоприятный случай — она приехала на коляске с ребенком в поликлинику, а когда собралась домой, то не обнаружила свою коляску.

— Это произошло вчера утром в детской поликлинике по адресу Бориса Богаткова, 222. Девушка увезла ребенка на нашей коляске, оставив свою внешне точно такую же, только в очень плохом состоянии, на «два». Коляска вся грязная, а на капюшоне дыра. Сначала я надеялась, что она просто перепутала — внешне они одинаковые и думала, что девушка заметит и вернется. Я прождала в поликлинике около 3 часов, но она так и не появилась. Обратилась за помощью к врачам, главврачу, они сказали — обращайтесь полицию. Заявление в полицию написано, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража», — рассказала КП-Новосибирск пострадавшая девушка Яна Головач.

Все действия девушки попали на камеру видеонаблюдений, установленную в поликлинике.

— Есть видео, как я пришла с ребенком, поставила коляску, есть, где она пришла, тоже коляску поставила. Она была с ребенком в прививочном кабинете, реакцию на манту у ребенка показывала. Потом видно, как она вышла, сразу в мою коляску ребенка посадила, развернулась и уехала, — продолжила Яна.

Она добавила, что в принципе, на девушку зла не держит и просто хочет вернуть свою коляску, а ей вернуть ее.

Всех, кто узнал девушку, изображенную на фото и видео, просьба позвонить по телефону: 8-953-802-32-53.

Сибирячка украла из детской поликлиники чужую коляску.

ИСТОЧНИК KP.RU