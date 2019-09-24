Жил в соседнем подъезде: соседи вычислили напавшего на женщину и девочку мужчину

СЕГОДНЯ 08:53 2019-09-24T08:53:28+03:00

Оказалось, что он жил в том же доме, где и украл ранее велосипед

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Соседи смогли сами найти вора, что держал в страхе жителей Юго-Западного жилмассива в Новосибирске.

Напомним, ранее мы писали, что жители Ленинского района обеспокоены появившимся там подозрительным мужчиной. По их словам, за последние две недели мужчина неславянской внешности возле дома №38 на улице Курганской совершил нападение на женщину и на девочку-подростка. А 22 сентября он вынес велосипед из этого же дома.

— Первый раз напал — говорил женщине: хочу тебя. Она написала заявление в полицию. В следующий раз на девочку напал в 11 вечера, по карманам у нее лазил, а потом украл велосипед. По этим инцидентам пострадавшие тоже писали заявление, и вчера его задержали. Я сама живу в шестом подъезде этого дома, а он, как оказалось. В пятом подъезде на четвертом этаже нашего же дома. Там съемная квартира, сказали, что таких как он там шесть человек жили, — рассказала КП — Новосибирск местная жительница Анна Иванова.

Она добавила, что его узнали соседи, благодаря чему его и удалось задержать полиции.

— Я утром делала рассылку по группам родительским в детском садике и одна из родительниц опознала велосипед, который стоял у нее в подъезде и соседа этого. Так и выяснили, потом приехала полиция, и его задержали, — поделилась сибирячка.

ИСТОЧНИК KP.RU