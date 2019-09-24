2019-09-24T08:37:43+03:00
Общество

Стоит наглухо: на Димитровском мосту растянулась километровая пробка

Дорожные заторы в этой части города связаны с множественными авариями
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Димитровский мост сковали пробки. Скрин с yandex.ru/maps.Димитровский мост сковали пробки. Скрин с yandex.ru/maps.
Изменить размер текста:

Сегодня днем, 24 сентября на левом берегу Новосибирска перед Димитровским мостом растянулась пробка. Причиной этого стали сразу несколько аварий.

— Пробка на Димитровском мосту глухая, приходится ехать через Карла Маркса, — поделился с КП — Новосибирск читатель.

Так на проспекте Энергетиков, рядом с «Гигантом» произошло ДТП. Скорость движения машин на этом участке составляет от 5 до 15 км/ч. Такая же ситуация и со стороны правого берега. Там, начиная с улицы Фабричной до подъезда к мосту, также наблюдается затор. Скорость движения машин там около 2 км/ч.

В целом, согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки» ситуация на дорогах на данный момент оценивается в 7 баллов.

Добавим, что сегодня утром было также затруднено движение в Дзержинском районе. Там трамвай протаранил стоявший на путях автомобиль «Опель», собрав пробку из трамваев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жил в соседнем подъезде: соседи вычислили напавшего на женщину и девочку мужчину
Запах не передать словами: сибирячка пожаловалась на протухшие яйца в супермаркете
Родственники нашли бабушку с потерей памяти в новосибирской больнице
На карантине из-за ОРВИ: одна из школ в Новосибирске закрыта из-за вспышки вируса
«Пробка из трамваев»: в Новосибирске «Опель» застрял на путях после ДТП
«Анастасия Заворотнюк потеряла здоровье из-за ЭКО и гормонов»: жена экс-губернатора Толоконского высказалась о причинах болезни актрисы
Приехал в торговый центр на машине, а ушел пешком: у должника по алиментам отобрали «УАЗ Патриот»
Мелочь, а приятно: авиакомпанию S7 заставили заплатить инвалиду за сломанный чемодан
По всей строгости: дело о поджигателе кофейни в Академгородке отдали в суд
Ничего не помнит: в Новосибирске ищут родственников бабушки, попавшей в больницу
Спасенные и голодные: котятам из Новосибирского приюта нужен корм и лекарства
Фура, которая смогла: грузовик умудрился без повреждений проехать под опасным путепроводом
«Ужас какой»: сибиряков возмутили врачи «Скорой», оставившие шприцы в подъезде после вызова к наркоманам
«Просто красавцы!»: «Сибирь» обыграла казанский «Ак Барс»
Все в дыму: в Октябрьском районе загорелся расселенный барак
Угрожал пистолетом: сибиряк решил наказать водителя, который его подрезал
«Ловкость лап и никакого мошенничества»: выдра, играющая с камушком, рассмешила соцсети
Взял на таран: водитель - нарушитель устроил массовую аварию в Новосибирске
За пиццей в стиле Волочковой: сибирячка удивила продавцов супермаркета растяжкой
«Меня ветром сдувает»: русская Барби пожаловалась на свою худобу
Общественная палата Новосибирской области подписала соглашение с епархией
Кулаком в живот: чиновник обвинил депутата в побоях в здании мэрии
Погода в Новосибирске: синоптики обещают на ближайшие похолодание и мокрый снег