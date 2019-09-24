Стоит наглухо: на Димитровском мосту растянулась километровая пробка

СЕГОДНЯ 08:37 2019-09-24T08:37:43+03:00

Дорожные заторы в этой части города связаны с множественными авариями

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Сегодня днем, 24 сентября на левом берегу Новосибирска перед Димитровским мостом растянулась пробка. Причиной этого стали сразу несколько аварий.

— Пробка на Димитровском мосту глухая, приходится ехать через Карла Маркса, — поделился с КП — Новосибирск читатель.

Так на проспекте Энергетиков, рядом с «Гигантом» произошло ДТП. Скорость движения машин на этом участке составляет от 5 до 15 км/ч. Такая же ситуация и со стороны правого берега. Там, начиная с улицы Фабричной до подъезда к мосту, также наблюдается затор. Скорость движения машин там около 2 км/ч.

В целом, согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки» ситуация на дорогах на данный момент оценивается в 7 баллов.

Добавим, что сегодня утром было также затруднено движение в Дзержинском районе. Там трамвай протаранил стоявший на путях автомобиль «Опель», собрав пробку из трамваев.

ИСТОЧНИК KP.RU