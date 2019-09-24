2019-09-24T07:29:25+03:00
Общество

Запах не передать словами: сибирячка пожаловалась на протухшие яйца в супермаркете

Из таких яиц омлет не приготовишь
Владимир ПТАШНИК
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От коробки с яйцами шел сильный "аромат". Фото: vk.com/revizorro_nsk54.От коробки с яйцами шел сильный "аромат". Фото: vk.com/revizorro_nsk54.
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О важности проверки товара перед приобретением напомнила одна из жительниц Новосибирска. Женщина собиралась купить упаковку куриных яиц, но перед этим решила посмотреть, все ли яйца там целыми. Оказалось, что не все: одно из яиц не только было разбито, но и давно протухло, источая соответствующий аромат. Женщина поделилась не очень аппетитными фотографиями товара в группе «Ревизорро Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

— Ходила сегодня в магазин. Подхожу, открываю коробочку, чтобы посмотреть, нет ли в ней разбитых яиц. А там... Запах не передать. Друзья, будьте внимательны при покупке подобных продуктов! — предостерегает сибирячка.

Пользователи соцсетей не удержались, чтобы не пошутить об этом:

— Развилось яйцо, вылупилось и ушло, — строят предположения комментаторы.

Напомним, чтобы не покупать разбитые или протухшие яйца, не стесняйтесь проверять их перед покупкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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