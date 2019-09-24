2019-09-24T07:21:39+03:00
Общество

Родственники нашли бабушку с потерей памяти в новосибирской больнице

Как оказалось, все это время они искали ее самостоятельно, не обращаясь в полицию
Надежда ЯРКОВА
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Пожилую сибирячку скоро заберут домой родственники. Фото: МВД по Новосибирской области.Пожилую сибирячку скоро заберут домой родственники. Фото: МВД по Новосибирской области.
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Пожилую женщину, которая с 17 сентября находилась в Городской клинической больнице, благодаря публикациям в СМИ узнали родственники.

— Личность женщины установлена, скоро она будет передана родственникам. Откликнулись люди и благодаря огласке в СМИ родственники ее узнали и позвонили нам вчера, 23 сентября. Мы благодарны тем, кто не остался равнодушным и помог в поиске, — подтвердили КПНовосибирск в МВД по Новосибирской области.

Как оказалось, родственники и сами искали бабушку, но своими силами, в полицию не обращались.

Напомним, женщина была доставлена в 1-ю Городскую клиническую больницу бригадой скорой помощи 17 сентября. Сама она ничего о себе сообщить не могла, поскольку страдает потерей памяти. Тогда полиция объявила о поисках ее родственников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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