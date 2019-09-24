«Пробка из трамваев»: в Новосибирске «Опель» застрял на путях после ДТП
ДТП произошло сегодня в 8:30 утра, 24 сентября в Дзержинском районе Новосибирска. Там трамвай протаранил стоявший на путях автомобиль «Опель».
— Автомобиль Opel ехал по Трикотажной и возле дома № 49 встал на разворот на трамвайные пути, пропуская встречные автомобили. В этот момент, ехавший по путям трамвай совершил с ним столкновение, — рассказали в автомобильном паблике «ДТП САС 54 | Новости Новосибирска Автоспас» в соцсетях в «ВКонтакте».
Сейчас на месте ДТП собралась пробка из трамваев. Автомобильное движение на этом участке тоже было затруднено.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки» в Новосибирске состояние на дорогах города сейчас оценивается в средних 6 баллов.
Машина получила значительные повреждения задней части. Фото: vk.com/avtospasrus.
ИСТОЧНИК KP.RU