«Что за орган такой — иммунитет?»: высказывание жены Толоконского о медицине вызвало бурную реакцию в сети

СЕГОДНЯ 06:07 2019-09-24T06:07:41+03:00

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Наталья Толоконская — заслуженный врач России, супруга бывшего губернатора Новосибирской области и Красноярского края, является давней сторонницей гомеопатии — альтернативной медицины, признанной научным сообществом лженаукой и шарлатанством. Для борьбы с этим мнением, в личном инстаграм-аккаунте Натальи Толоконской есть цикл постов «100 доказательств, что медицина не работает». Один из последних постов этого цикла вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. В нем Наталья делилась успехами из своей врачебной практики, а также заочно поставила диагноз Анастасии Заворотнюк.

— Меня порадовала моя пациентка, давняя знакомая. Она была у меня на приеме 17 сентября с длительным маточным кровотечением. В таких случаях женщины получают лечение гормонами, но мы поступили по-другому. Точками приложения терапии были печень, кишечник, иммунитет, а точнее — соединительная ткань всех органов. Я всегда соблюдаю главный принцип — лечение должно осуществляться на более глубоком уровне, чем тот, где проявляется болезнь. И сегодня пациентка написала: «Кровотечение закончилось! Ура!». Это случилось на третий день лечения, — рассказала о своих методах лечения Наталья. — Истории с ЭКО, требующие очень жестких гормональных программ, дают все новые образцы резких потерь здоровья женщинами. Предполагаю, среди них и случай с Анастасией Заворотнюк, — пишет Наталья в этом же посте.

Пользователи соцсетей на высказывание Натальи Толоконской отреагировали резко и негативно, усомнившись в ее компетентности, как врача.

— Соединительная ткань иммунитета? Что за орган такой — иммунитет? — спрашивает один из комментаторов.

— Даже не хочется обсуждать ваши методы «лечения» и диагностики. Но ставить заочные диагнозы Анастасии Заворотнюк — в высшей степени неэтично и непорядочно, — осуждает другой.

— Псевдоврач.

Добавим, что ранее жена экс-губернатора Новосибирской области и Красноярского края Виктора Толоконского, опубликовала на своей страничке в соцсетях пост о пользе укусов клещей для сибиряков. Реакция читателей была резкой, Наталье даже пришлось закрыть на время свою страницу, чтобы оградить себя от негативных комментариев.

ИСТОЧНИК KP.RU