Приехал в торговый центр на машине, а ушел пешком: у должника по алиментам отобрали «УАЗ Патриот»

СЕГОДНЯ 05:05 2019-09-24T05:05:38+03:00

Всего было конфисковано 11 машин, в их числе «УАЗ Патриот» за полумиллионный долг по алиментам

Изменить размер текста: A A

Судебные приставы Новосибирской области рассказали о результатах рейда, проверив водителей на долги.

В этот раз приставы провели рейд в Искитиме. Вместе с сотрудниками ГИБДД, три дня они ловили автолюбителей с задолженностями. Первые два дня на трассе «Искитим — Линево» и около автовокзала, а на третий день они переместились на парковку одного из крупных торговых центров.

— По итогу было конфисковано 11 автомобилей: 10 из них за долги перед банками, а еще один за неуплату алиментов — владелец «УАЗ Патриот» задолжал своей бывшей семье полмиллиона рублей, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Среди неплательщиков оказались и такие, кто предпочел «расстаться» с долгами, чтобы не пришлось расставаться с автомобилем. Так искитимец, чтобы не становиться пешеходом, оплатил 140 тысяч рублей долга по кредиту. Всего должниками было оплачено 225 тысяч рублей.

В ведомстве отметили, что если автовладельцы не оплатят свои долги в ближайшее время, то их машины будут проданы в счет погашения долга.

ИСТОЧНИК KP.RU