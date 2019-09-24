2019-09-24T04:34:48+03:00
Общество

По всей строгости: дело о поджигателе кофейни в Академгородке отдали в суд

Нанесенный пожаром ущерб оценили в 6,5 миллионов рублей
Надежда ЯРКОВАВладимир ПТАШНИК
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Поджог кофейни случился 13 октября 2017 года.Поджог кофейни случился 13 октября 2017 года.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Уголовное дело о 24-летнем поджигателе кофейни передано в суд. Молодому новосибирцу грозит до 5 лет тюрьмы.

— Поджог произошел в Советском районе в ночь на 13 октября 2017 года. К одной из торговых точек «Академия Кофе» на Морском проспекте, 2 подъехали машины «Лада Гранта» и Nissan March — в них находился обвиняемый и еще трое его сообщников. Молодой человек разбил камнем витрину кофейни и разлил внутри помещения привезенный для этих целей бензин. Трое его подельников в это время следили за обстановкой на улице, — рассказали в прокуратуре по Новосибирской области.

Убедившись, что кофейня разгорелась и уже не потухнет, злоумышленники покинули место преступления. В итоге от пожара пострадала внутренняя отделка помещения, стекла, витрины, посуда и прочее. Организация понесла ущерб на общую сумму более 3,5 миллионов рублей. Помимо этого, компания упустила возможную выручку в 3 миллиона рублей, из-за простоя кофейни во время ремонта. Тогда же организация кофейни объявила вознаграждение за поиск поджигателя, пообещав заплатить 100 тысяч рублей.

— После задержания один из участников поджога дал признательные показания, рассказав о ролях всех участников группы во время поджога. Он обвиняется по статье — умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога, повлекшее иные тяжкие последствия, — отметили в ведомстве, добавив, что ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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