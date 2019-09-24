2019-09-24T03:42:15+03:00
Общество

Ничего не помнит: в Новосибирске ищут родственников бабушки, попавшей в больницу

Пожилая сибирячка страдает потерей памяти
Надежда ЯРКОВА
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Пожилая женщина сейчас находится в больнице. Фото: МВД по Новосибирской области.Пожилая женщина сейчас находится в больнице. Фото: МВД по Новосибирской области.
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Полицейские в Новосибирске устанавливают личность пожилой женщины, которая сейчас находится в больнице.

— Отдел полиции № 1 «Центральный» ищет возможных родственников женщины, которая 17 сентября бригадой скорой помощи была доставлена в 1-ю Городскую клиническую больницу. Женщина ничего о себе сообщить не может, поскольку страдает потерей памяти. В настоящее время ее личность не установлена, — сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области.

При поступлении женщина была одета в черные шорты, белую рубашку, вязанную кофту коричневого цвета. На голове — белый платок.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о данной гражданке, просят обратиться в полицию по телефонам: 232-21- 45, 221-77-16, 232-21-65.

ИСТОЧНИК KP.RU

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