Спасенные и голодные: котятам из Новосибирского приюта нужен корм и лекарства

СЕГОДНЯ 21:39 2019-09-23T21:39:35+03:00

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В новосибирском приюте для животных «Кошачье царство» не хватает средств на корм для спасенных из подвала музыкальной школы кошек. По словам волонтеров, с улицы Римского-Корсакова они увезли около 17 животных, которых зоозащитники теперь пытаются вылечить и прокормить.

— Конечно же, мы не ожидали, что все «подвальные» кошки будут здоровы. Но мы и не ожидали, что все они будут настолько больны, — рассказала КП-Новосибирск зоозащитница Татьяна Николаева. — Кроме того, что практически у всех есть блохи, от которых нужно избавляться, у некоторых из кошек обнаружились достаточно серьезные заболевания, которые угрожали их жизни. Пришлось возить их в ветклинику на операции, лечение, различные восстановительные процедуры. А это все требует немалых денег.

Котик по имени Киосо очень хочет жить в своем просторном доме. Фото: Татьяна Николаева

Кроме того, волонтеры сообщают, что у оставшихся в этом подвале трех кошек, которых не удалось забрать активистам в прошлый раз, снова родились котята. Теперь волонтеры решают, к как поступить, чтобы забрать оттуда не только взрослых животных, но и их малышей.

— Мы решили, что на данный момент, мы пролечим и стерилизуем тех кошек, которые у нас уже есть, а после этого, временно выпустим их обратно в подвал. Потому что у нас просто нет денег на их содержание, и содержание котят. Конечно, тех животных, которые больны серьезно и нуждаются в уходе, мы никуда не денем. А вот остальных придется, если мы срочно не найдем хозяев большинству из них.

Маленькая кошечка Микела перенесла операцию и нуждается в специальном питании. Фото: Татьяна Николаева

Если вы хотите помочь приюту собрать средства на корм и ветеринарное обслуживание животных или вы готовы сделать кого-нибудь из пушистых обитателей приюта членом своей семьи, можете связаться с волонтерами по номеру телефона 7-903-049-00-38.

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ИСТОЧНИК KP.RU