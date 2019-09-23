Фура, которая смогла: грузовик умудрился без повреждений проехать под опасным путепроводом
Ролик с экстремальной поездкой фуры появился в группе новосибирской служды эвакуации «АСТ-54». В кадре видно, как фура проскочила под путепроводом на станции метро «Гагаринская». Это место водители грузовиков не любят: там не раз застревали габаритные авто. Но в этот раз авто повезло:
- Габариты фуры позволили ей преодолеть препятствие, которое обычно становится непреодолимым для многих авто, - пояснили в группе новосибирской службы эвакуации. -
Видео уже набрало почти 3 тысячи просмотров, и пользователи соцсетей его обсуждают в комментариях:
- Фуры, которые случайно заезжают в центр напоминают китов, которые выбросились на берег. Зачем такие путепроводы
- Идеально! Четко прошел, - пишут комментаторы.
Возникли у подписчиков и вопросы к дорожникам:
- Зачем такие мосты? До сих пор не могут ничего с ним сделать. Это позор! - считают сибиряки.
Фура умудрилась без повреждений проехать под опасным путепроводом в Новосибирске.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
ИСТОЧНИК KP.RU