Фура, которая смогла: грузовик умудрился без повреждений проехать под опасным путепроводом

СЕГОДНЯ 21:19 2019-09-23T21:19:26+03:00

Видео с экстремальным маневром на «Гагаринской» набирает популярность в соцсетях

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Ролик с экстремальной поездкой фуры появился в группе новосибирской служды эвакуации «АСТ-54». В кадре видно, как фура проскочила под путепроводом на станции метро «Гагаринская». Это место водители грузовиков не любят: там не раз застревали габаритные авто. Но в этот раз авто повезло:

- Габариты фуры позволили ей преодолеть препятствие, которое обычно становится непреодолимым для многих авто, - пояснили в группе новосибирской службы эвакуации. -

Видео уже набрало почти 3 тысячи просмотров, и пользователи соцсетей его обсуждают в комментариях:

- Фуры, которые случайно заезжают в центр напоминают китов, которые выбросились на берег. Зачем такие путепроводы

- Идеально! Четко прошел, - пишут комментаторы.

Возникли у подписчиков и вопросы к дорожникам:

- Зачем такие мосты? До сих пор не могут ничего с ним сделать. Это позор! - считают сибиряки.

Фура умудрилась без повреждений проехать под опасным путепроводом в Новосибирске.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU