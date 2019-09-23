2019-09-23T21:19:26+03:00
Авто

Фура, которая смогла: грузовик умудрился без повреждений проехать под опасным путепроводом

Видео с экстремальным маневром на «Гагаринской» набирает популярность в соцсетях
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Фура, которая смогла проехать под путепроводом, удивила соцсети.Фура, которая смогла проехать под путепроводом, удивила соцсети.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

Ролик с экстремальной поездкой фуры появился в группе новосибирской служды эвакуации «АСТ-54». В кадре видно, как фура проскочила под путепроводом на станции метро «Гагаринская». Это место водители грузовиков не любят: там не раз застревали габаритные авто. Но в этот раз авто повезло:

- Габариты фуры позволили ей преодолеть препятствие, которое обычно становится непреодолимым для многих авто, - пояснили в группе новосибирской службы эвакуации. -

Видео уже набрало почти 3 тысячи просмотров, и пользователи соцсетей его обсуждают в комментариях:

- Фуры, которые случайно заезжают в центр напоминают китов, которые выбросились на берег. Зачем такие путепроводы

- Идеально! Четко прошел, - пишут комментаторы.

Возникли у подписчиков и вопросы к дорожникам:

- Зачем такие мосты? До сих пор не могут ничего с ним сделать. Это позор! - считают сибиряки.

Фура умудрилась без повреждений проехать под опасным путепроводом в Новосибирске.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасенные и голодные: котятам из Новосибирского приюта нужен корм и лекарства
«Ужас какой»: сибиряков возмутили врачи «Скорой», оставившие шприцы в подъезде после вызова к наркоманам
«Просто красавцы!»: «Сибирь» обыграла казанский «Ак Барс»
Все в дыму: в Октябрьском районе загорелся расселенный барак
Угрожал пистолетом: сибиряк решил наказать водителя, который его подрезал
«Ловкость лап и никакого мошенничества»: выдра, играющая с камушком, рассмешила соцсети
Взял на таран: водитель - нарушитель устроил массовую аварию в Новосибирске
За пиццей в стиле Волочковой: сибирячка удивила продавцов супермаркета растяжкой
«Меня ветром сдувает»: русская Барби пожаловалась на свою худобу
Общественная палата Новосибирской области подписала соглашение с епархией
Кулаком в живот: чиновник обвинил депутата в побоях в здании мэрии
Погода в Новосибирске: синоптики обещают на ближайшие похолодание и мокрый снег