«Ужас какой»: сибиряков возмутили врачи «Скорой», оставившие шприцы в подъезде после вызова к наркоманам

СЕГОДНЯ 20:37 2019-09-23T20:37:05+03:00

Люди переживают, что дети из любопытства могут прикоснаться к ним и подхватить опасную инфекцию

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Об этой неприятной истории сибирячка, которая была в подъезде после вызова «Скорой помощи», рассказала в группе «Ревизорро Новосибирск».

- Была в гостях в Пашино. Увидела, что врачи «Скорой помощи» оставили после себя на лестничной площадке шприцы, когда оказывали помощь наркоманам, - возмущается сибирячка. - Дети возвращаются домой и видят это всё. Кто из детей может это взять в руки, а там кровь. И не факт, что это не какой-нибудь ВИЧ-инфицированый пациент был.

Пользователей соцсетей эта история возмутила:

- Ужас какой!

- Это их работа! Мы тоже работаем не за 30,но работу делаем качественно! Как так помогли и оставили? Взяли сразу и выкинули! – негодуют сибиряки.

Но нашлись и те, кто встал на защиту медиков:

- Скажите спасибо, что хоть приехали и оказали помощь, - пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU