2019-09-23T20:37:05+03:00
Общество

«Ужас какой»: сибиряков возмутили врачи «Скорой», оставившие шприцы в подъезде после вызова к наркоманам

Люди переживают, что дети из любопытства могут прикоснаться к ним и подхватить опасную инфекцию
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Те самые шприцы, которые увидела сибирячка. Фото: https://vk.com/revizorro_nsk54Те самые шприцы, которые увидела сибирячка. Фото: https://vk.com/revizorro_nsk54
Изменить размер текста:

Об этой неприятной истории сибирячка, которая была в подъезде после вызова «Скорой помощи», рассказала в группе «Ревизорро Новосибирск».

- Была в гостях в Пашино. Увидела, что врачи «Скорой помощи» оставили после себя на лестничной площадке шприцы, когда оказывали помощь наркоманам, - возмущается сибирячка. - Дети возвращаются домой и видят это всё. Кто из детей может это взять в руки, а там кровь. И не факт, что это не какой-нибудь ВИЧ-инфицированый пациент был.

Пользователей соцсетей эта история возмутила:

- Ужас какой!

- Это их работа! Мы тоже работаем не за 30,но работу делаем качественно! Как так помогли и оставили? Взяли сразу и выкинули! – негодуют сибиряки.

Но нашлись и те, кто встал на защиту медиков:

- Скажите спасибо, что хоть приехали и оказали помощь, - пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасенные и голодные: котятам из Новосибирского приюта нужен корм и лекарства
Фура, которая смогла: грузовик умудрился без повреждений проехать под опасным путепроводом
«Просто красавцы!»: «Сибирь» обыграла казанский «Ак Барс»
Все в дыму: в Октябрьском районе загорелся расселенный барак
Угрожал пистолетом: сибиряк решил наказать водителя, который его подрезал
«Ловкость лап и никакого мошенничества»: выдра, играющая с камушком, рассмешила соцсети
Взял на таран: водитель - нарушитель устроил массовую аварию в Новосибирске
За пиццей в стиле Волочковой: сибирячка удивила продавцов супермаркета растяжкой
«Меня ветром сдувает»: русская Барби пожаловалась на свою худобу
Общественная палата Новосибирской области подписала соглашение с епархией
Кулаком в живот: чиновник обвинил депутата в побоях в здании мэрии
Погода в Новосибирске: синоптики обещают на ближайшие похолодание и мокрый снег