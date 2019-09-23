«Ужас какой»: сибиряков возмутили врачи «Скорой», оставившие шприцы в подъезде после вызова к наркоманам
Об этой неприятной истории сибирячка, которая была в подъезде после вызова «Скорой помощи», рассказала в группе «Ревизорро Новосибирск».
- Была в гостях в Пашино. Увидела, что врачи «Скорой помощи» оставили после себя на лестничной площадке шприцы, когда оказывали помощь наркоманам, - возмущается сибирячка. - Дети возвращаются домой и видят это всё. Кто из детей может это взять в руки, а там кровь. И не факт, что это не какой-нибудь ВИЧ-инфицированый пациент был.
Пользователей соцсетей эта история возмутила:
- Ужас какой!
- Это их работа! Мы тоже работаем не за 30,но работу делаем качественно! Как так помогли и оставили? Взяли сразу и выкинули! – негодуют сибиряки.
Но нашлись и те, кто встал на защиту медиков:
- Скажите спасибо, что хоть приехали и оказали помощь, - пишут комментаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU