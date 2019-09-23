2019-09-23T18:45:02+03:00
Общество

«Просто красавцы!»: «Сибирь» обыграла казанский «Ак Барс»

Матч закончился со счетом 4:2 в пользу сибирских спортсменов
Алена КУЛЕШОВА
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"Сибирь" обыграла "АК Барс" со счетом 4:2. Фото: "АСТ-54""Сибирь" обыграла "АК Барс" со счетом 4:2. Фото: "АСТ-54"
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Сегодня, 23 сентября, в ледовом Дворце спорта состоялся матч «Сибирь» — «Ак Барс». Игра закончилась победой в пользу сибирских спортсменов: им удалось обыграть одного из лидеров Востока со счетом 4:2.

— Три шайбы в ворота казанцев отправил форвард Даниил Романцев, а помогал ему в этом партнер по звену Никита Коротков, подолгу «возивший» гостей по своей зоне, — сообщается в паблике «АСТ-54». — Одна шайба на счету Евгения Чесалина. На счету защитника Андрея Ермакова победа в кулачном поединке! Ворота защищал Алексей Красиков, показав блестящую игру в этот вечер! Всех с яркой и очень красивой победой! «Сибирь», мы гордимся тобой!

Пользователи соцсетей как всегда не оставили без внимания победу любимой команды. В комментариях под постом люди радовались выигранному матчу и хвалили спортсменов:

— Красивая игра! Молодцы ребята!

— «Ак Барс» — серьезный соперник! Вы справились! Лучшие!

— Не Красиков-Красавчиков и все молодцы!

ИСТОЧНИК KP.RU

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