2019-09-23T18:39:42+03:00
Общество

Все в дыму: в Октябрьском районе загорелся расселенный барак

Люди предполагают, что это произошло не случайно
Алена КУЛЕШОВА
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В Октябрьском районе Новосибирска загорелся барак. Фото: "АСТ-54"В Октябрьском районе Новосибирска загорелся барак. Фото: "АСТ-54"
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Около половины одиннадцатого вечера, 23 сентября, в Октябрьском районе города Новосибирска случился пожар. Как сообщают очевидцы, горит расселенный барак.

— На улице 9 Ноября горит двухэтажное здание, — пишет в паблике Вконтакте «АСТ-54» очевидец события. — Расселенный барак практически объят огнем. К месту случившегося прибыли пожарные для ликвидации возгорания.

В комментариях под постом некоторые люди предполагают, что загореться это здание могло совсем не случайно:

— Поджечь, конечно, легче, чем снести. Популярная схема.

— Видимо, место подо что-то освобождают.

— Это вполне мог быть несчастный случай, но что-то уж слишком часто в городе стали гореть бараки.

— Этот барак сам по себе с плохой репутацией, мало ли, кто мог его поджечь и при каких условиях, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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