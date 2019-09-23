Угрожал пистолетом: сибиряк решил наказать водителя, который его подрезал

СЕГОДНЯ 17:54 2019-09-23T17:54:58+03:00

Новосибирцу на дороге начал угрожать пистолетом другой водитель. Фото: Кадр из видео

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Новосибирцев шокировал случай, произошедший с одним из автомобилистов на одной из дорог города 23 сентября. Мужчина случайно подрезал чужую машину, в ответ на что, водитель автомобиля начал угрожать ему пистолетом.

— Сегодня поворачивал с Гоголя на Ипподромскую, оттуда вниз. Резко перестроился, чтобы уйти от столкновения с Тиидой и случайно подрезал автомобиль, — пишет в паблике «Инцидент Новосибирск» участник события. — Потом он меня догнал и начал угрожать пистолетом.

Сибиряк запомнил номер машины, за рулем которой был вспыльчивый водитель, и теперь планирует написать заявление в полицию, так как факт угрозы оружием попал на запись его видеорегистратора.

Пользователи соцсетей осудили поступок мужчины, угрожавшем пистолетом, автомобилисту. Люди уверены, что из-за непонимания на дороге не должна обрываться чья-то жизнь:

— Вот из-за такого желания показать, кто здесь круче, потом и случается страшное.

— Надеюсь, что правоохранительные органы отреагируют на это.

— Ну, автору поста тоже не стоило нарушать правила дорожного движения, это могло закончиться аварией.

Сибиряк начал угрожать пистолетом другому водителю из-за того, что тот подрезал его на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU