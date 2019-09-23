«Ловкость лап и никакого мошенничества»: выдра, играющая с камушком, рассмешила соцсети
Постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова часто балует своих подписчиков в соцсетях забавными видео с животными. Обитатели новосибирского зверинца попадают в объектив Анны регулярно, а не так давно женщина выложила на своем YouTube-канале видеоролик с игривой азиатской выдрой, забавно играющей с маленьким камушком.
— Это самец выдры, самку я с камушком никогда не видела. А он его так аккуратно носит, ни разу не уронил его, — рассказала КП-Новосибирск Анна Новикова. — Он часто так играет, с разными камнями, и с большими, и с маленькими. Когда выдры играть начинают, очень много людей подходит посмотреть на них, к вольеру иногда не подобраться.
Пользователи соцсетей не смогли остаться равнодушными по отношению к милому резвящемуся зверьку. В комментариях под постом многие написали, что животное довольно ловко управляется с маленьким предметов во время своей игры:
— Выдра — просто прелесть!
— Как ловко он лапками перебирает, когда играет с камушком.
— Ловкость лап и никакого мошенничества! — пишут люди.
Выдра из Новосибирского зоопарка играет с маленьким камушком.
ИСТОЧНИК KP.RU