2019-09-23T17:05:39+03:00
Общество

«Ловкость лап и никакого мошенничества»: выдра, играющая с камушком, рассмешила соцсети

Сибирячка Анна Новикова отмечает, что это одна из любимых забав милого зверька
Алена КУЛЕШОВА
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Выдра, играющая с камушком, позабавила пользователей соцсетй. Фото: Анна НовиковаВыдра, играющая с камушком, позабавила пользователей соцсетй. Фото: Анна Новикова
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Постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова часто балует своих подписчиков в соцсетях забавными видео с животными. Обитатели новосибирского зверинца попадают в объектив Анны регулярно, а не так давно женщина выложила на своем YouTube-канале видеоролик с игривой азиатской выдрой, забавно играющей с маленьким камушком.

— Это самец выдры, самку я с камушком никогда не видела. А он его так аккуратно носит, ни разу не уронил его, — рассказала КП-Новосибирск Анна Новикова. — Он часто так играет, с разными камнями, и с большими, и с маленькими. Когда выдры играть начинают, очень много людей подходит посмотреть на них, к вольеру иногда не подобраться.

Пользователи соцсетей не смогли остаться равнодушными по отношению к милому резвящемуся зверьку. В комментариях под постом многие написали, что животное довольно ловко управляется с маленьким предметов во время своей игры:

— Выдра — просто прелесть!

— Как ловко он лапками перебирает, когда играет с камушком.

— Ловкость лап и никакого мошенничества! — пишут люди.

Выдра из Новосибирского зоопарка играет с маленьким камушком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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