2019-09-23T16:15:45+03:00
Происшествия

Взял на таран: водитель - нарушитель устроил массовую аварию в Новосибирске

Из пассажиров автомобилей никто в аварии не пострадал
Алена КУЛЕШОВА
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В аварии в Новосибирске пострадали сразу три автомобиля. Фото: Кадр из видеоВ аварии в Новосибирске пострадали сразу три автомобиля. Фото: Кадр из видео
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Вечером, 23 сентября, в Заельцовском районе Новосибирска произошла авария с участием сразу трех автомобилей. Информацию об этом ДТП разместили в соцсетях очевидцы.

— На пересечении улиц Ереванской и Жуковского водитель за рулем седана «Mercedes-Benz» ехал по полосе для общественного транспорта, и буквально «взял на таран» поворачивающую на улицу Ереванскую «Toyota Probox», — пишет в паблике «АСТ-54» очевидец событий. — От сильного удара «Toyota Probox» выбросило на металлическое ограждение, вмяло левый борт, выбило заднее колесо и развернуло. По инерции автомобиль продолжил движение и столкнулся с седаном «Toyota Platz», после чего задымился.

В аварии обошлось без пострадавших, на места ДТП работали ГИБДД.

В комментариях под постом многие пользователи соцсетей отметили, что этой ситуации можно было бы избежать, если бы все водители соблюдали правила дорожного движения и не занимали бы дорожные полосы, не предназначенные для них:

— Выделенная полоса не предназначена для езды обычного транспорта, из-за этого и происходят такие аварии.

— У нас в городе такие случаи регулярно встречаются.

— Впрочем, в этом ДТП одного виноватого найти трудно, — пишут люди.

В аварии в Новосибирске пострадали сразу три машины.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

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