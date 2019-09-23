2019-09-23T14:50:06+03:00
Общество

«Меня ветром сдувает»: русская Барби пожаловалась на свою худобу

Миниатюрная девушка весит всего 41 килограмм
Алена КУЛЕШОВА
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"Русская барби" призналась в соцсетях, что ее сдувает ветром. Фото: pink_huink"Русская барби" призналась в соцсетях, что ее сдувает ветром. Фото: pink_huink
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Сибирячка Юлия Кригер, которую прозвали «русской барби», активно ведет свои социальные сети. Миниатюрная блондинка любит баловать своих подписчиков красивыми фотографиями и поражать пользователей соцсетей своей нестандартной фигурой. Но, видимо, «кукольная» внешность не всегда приносит девушке только пользу. Не так давно сибирячка выложила в своем Instagram историю, в которой рассказала, что сильный порыв ветра на улице чуть не сбил ее с ног.

— Представляете, я сейчас вышла на улицу, на меня подул ветер, и чуть было не снес меня с ног, — рассказывает Юлия Кригер.

Напомним, девушка прославилась после публикации о ней в иностранном издании «The Sun», которое впервые окрестило девушку «русской барби». Юлия поразила британских журналистов своей прекрасной фигурой и чистым кукольным лицом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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