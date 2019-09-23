2019-09-23T14:09:59+03:00
Общество

Общественная палата Новосибирской области подписала соглашение с епархией

Представители церкви станут экспертами комиссий, занимающихся социальными и духовно-нравственными вопросами
Ульяна ДЖАНКОВА
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Представители церкви войдут экспертами в комиссии Общественной палаты региона по социальным и духовно-нравственным вопросамПредставители церкви войдут экспертами в комиссии Общественной палаты региона по социальным и духовно-нравственным вопросам
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Соглашение подписано между управляющим Новосибирской епархией митрополитом Новосибирским и Бердским Никодимом и председателем Общественной палаты Новосибирской области Галиной Гридневой.

— Это историческое событие. Первый шаг нашей совместной работы, далее мы планируем расширить экспертное сообщество и включить представителей церкви в деятельность комиссий, которые занимаются социальными и духовно-нравственными вопросами, то есть в те профильные комиссии, которые сегодня соприкасаются с нашей службой, — отметила Галина Гриднева.

Также она поблагодарила владыку за участие в пленарном заседании Общественной палаты Новосибирской области. В начале июля на заседании обсуждали вопросы народного контроля за реализацией нацпроектов. Тогда участие в совещании также принял глава региона Андрей Травников.

В свою очередь, митрополит Никодим подчеркнул большое значение деятельности Общественной палаты в жизни населения региона.

— Общественная палата представляет людей, которые являются выходцами различных слоев нашего общества. Взаимодействие с Общественной палатой раскрывает большие перспективы — мы будем взаимодействовать с разными людьми, которые могут помочь церкви и обществу в деле милосердия и социального служения, — отметил владыка.

Он также отметил, что следующим шагом будет подписание соглашения между Общественной палатой и всей Новосибирской митрополией. В церемонии примут участие архиереи Новосибирской митрополии, что позволит осуществлять совместную работу на территории всей области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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