Кулаком в живот: депутат напал на чиновника в мэрии Новосибирска

СЕГОДНЯ 14:08 2019-09-23T14:36:01+03:00

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В Новосибирске 23 августа произошел весьма необычный инцидент. В здании городского муниципалитета случилась потасовка между чиновником и депутатом.

— Депутат Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Дамаев напал на чиновника в мэрии, — сообщается в одном из городских пабликов.

Как оказалось, пострадавшим в этой истории стал заместитель начальника отдела общественных связей администрации Первомайского района Алексей Михайлов.

— Для меня для самого все произошло крайне неожиданно, - рассказал КП-новосибирск Алексей Михайлов. — Я приехал по делам в мэрию, поднялся по лестнице на второй этаж через общественный приемник, и пошел по коридору. Мне навстречу шел, собственно, сам Дмитрий. И тут он неожиданно бьет меня в живот и начинает угрожать. Сказал, что «если еще раз такое повториться, то мне будят, мягко говоря, очень плохо». Честно, я даже предположить не могу, о чем он говорит и что стало причиной его поступка.

Сейчас Алексей Михайлов находится в больнице, куда его доставили на «Скорой помощи», и проходит обследование у нейрохирурга.

В партии «Единая Россия», членом которой является Дмитрий Дамаев, объявили, что на данный момент они еще оценивают произошедшую ситуацию и объявить свою позицию будут готовы позже.

ИСТОЧНИК KP.RU