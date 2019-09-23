«Это ошибка техника»: новосибирцев рассмешил сербский флаг на колесе обозрения

СЕГОДНЯ 11:34 2019-09-23T11:34:15+03:00

Новосибирцы заметили, что триколор на колесе обозрения не российский. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Цвета российского флага оказались перевернуты и приняли совсем другой смысл

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Аттракцион подсвечивался триколором, но вместо российского флага получился сербский. Внимательные новосибирцы, прогуливающиеся по набережной, заметили это, поделившись фото с КП — Новосибирск.

— Гуляли вчера в полночь на Михайловской набережной, колесо уже не работало, но подсветка на нем была. Видимо, должен был быть триколор российского флага, но он оказался перевернут, и получился не наш, а сербский, — рассказала приславшая фото читательница Татьяна.

В мэрии удалось получить комментарий по этому поводу.

— Это, конечно, ошибка. Скорее всего, техник, который включал колесо, плохо знает символику российского флага. Это абсолютно случайная вещь, которую мы, к сожалению, не можем контролировать, поскольку это все-таки частная собственность. Мы, конечно, позвоним, поговорим об этом с собственником, — пояснила КП — Новосибирск начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска.

Напомним, ранее похожий казус был замечен на крыше одной из администраций, где вместо российского оказался повешен сербский флаг.

ИСТОЧНИК KP.RU