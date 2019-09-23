«Отказали тормоза»: в центре города «Нива» устроила тройное ДТП с «Ленд Крузером» и «Калдиной»
Массовое ДТП в центре Новосибирска сегодня днем, 23 сентября, «Нивы» с двумя «Тойотами», осложнило проезд другим машинам по улице Фрунзе.
— На одном участке дороги, недалеко от Центрального парка, не смогли уместиться внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, универсал Toyota Caldina и Lada Niva, при этом «Нива» перед столкновением выехала на встречную полосу, — рассказал подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, водители-участники ДТП в аварии не пострадали. Сейчас они на месте ждут сотрудников ГИБДД.
Со слов очевидцев, у "Нивы" отказали тормоза.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
По предварительной информации, у «Нивы» отказали тормоза. Подробности ДТП выясняются.
Зато пользователи соцсетей уже обсуждают курьезную аварию. Вот что они пишут:
— Вот так припечатал.
— Три белых коня.
— Герои с нашего двора.
— Жаль водителя «Прадо».
"Ленд Крузер" лишился передней фары после тарана "Нивы".Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU