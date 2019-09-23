«Отказали тормоза»: в центре города «Нива» устроила тройное ДТП с «Ленд Крузером» и «Калдиной»

СЕГОДНЯ 10:57 2019-09-23T11:11:47+03:00

В центре города столкнулись "Нива" и две "Тойоты". Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

При этом все три участника аварии оказались посередине дороги

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Массовое ДТП в центре Новосибирска сегодня днем, 23 сентября, «Нивы» с двумя «Тойотами», осложнило проезд другим машинам по улице Фрунзе.

— На одном участке дороги, недалеко от Центрального парка, не смогли уместиться внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, универсал Toyota Caldina и Lada Niva, при этом «Нива» перед столкновением выехала на встречную полосу, — рассказал подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водители-участники ДТП в аварии не пострадали. Сейчас они на месте ждут сотрудников ГИБДД.

Со слов очевидцев, у "Нивы" отказали тормоза.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

По предварительной информации, у «Нивы» отказали тормоза. Подробности ДТП выясняются.

Зато пользователи соцсетей уже обсуждают курьезную аварию. Вот что они пишут:

— Вот так припечатал.

— Три белых коня.

— Герои с нашего двора.

— Жаль водителя «Прадо».

"Ленд Крузер" лишился передней фары после тарана "Нивы".Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU