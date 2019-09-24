2019-09-24T07:02:17+03:00
Общество

На карантине из-за ОРВИ: одна из школ в Новосибирске закрыта из-за вспышки вируса

Ученикам устроили внеплановые каникулы
Анна ПАШАГИНА
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Уже завтра ученики сядут за школьные парты. Фото: «Новая Сибирь»Уже завтра ученики сядут за школьные парты. Фото: «Новая Сибирь»
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В Академгородке среднюю школу №162 с углубленным изучением французского языка закрыли на карантин. Об этом сообщает издание «Новая Сибирь».

Такие экстренные меры приняты из-за вспышки ОРВИ в учебном заведении. В школе болеют больше 20% учащихся — именно это и стало основной причиной для введения карантина.

Дети не смогут посещать занятия по 24 сентября.

Про другие школы и детские сады в Новосибирске пока ничего не известно. Мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом начнется в учебных учреждениях с 1 октября по приказу департамента образования мэрии.

Роспотребнадзор напоминает, что одной из основных мер профилактики гриппа является иммунизация т.е. прививка. В этом году они планируют привить от простудного вируса около1,5 миллионов человек в Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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