На карантине из-за ОРВИ: одна из школ в Новосибирске закрыта из-за вспышки вируса

СЕГОДНЯ 06:59 2019-09-24T07:02:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Академгородке среднюю школу №162 с углубленным изучением французского языка закрыли на карантин. Об этом сообщает издание «Новая Сибирь».

Такие экстренные меры приняты из-за вспышки ОРВИ в учебном заведении. В школе болеют больше 20% учащихся — именно это и стало основной причиной для введения карантина.

Дети не смогут посещать занятия по 24 сентября.

Про другие школы и детские сады в Новосибирске пока ничего не известно. Мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом начнется в учебных учреждениях с 1 октября по приказу департамента образования мэрии.

Роспотребнадзор напоминает, что одной из основных мер профилактики гриппа является иммунизация т.е. прививка. В этом году они планируют привить от простудного вируса около1,5 миллионов человек в Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU