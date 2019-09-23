В новосибирских селах станет комфортнее жить
Об этом губернатору Новосибирской области Андрею Травникову доложил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Денис Архипов. Этот федеральный проект реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Сейчас программой охвачены все территории Новосибирской области.
«Несмотря на то, что в названии сохранилось слово «городской», эти проекты реализуются и в сельской местности. На территории многих населенных пунктов появляются островки притяжения молодежи, семей с детьми, жителей разных возрастов. Мы практикуем комплексный подход, стараемся совместить реализацию этого проекта с другими — «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Инициативное бюджетирование», с мероприятиями, проводимыми на средства грантовой поддержки и инициированными общественными организациями», — отметил губернатор.
В 2019 году на благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов и общественных предусмотрены субсидии: более одного миллиарда рублей.
Составлен рейтинг муниципальных образований. Параметрами оценки стали: сроки реализации, темпы и качество выполнения работ. По результатам конкурса, лидеры — Венгеровский район, Куйбышевский район, а также Новосибирск.
Справка КП
Самые крупные объекты благоустройства:
— «Аллеи Славы» в селе Прокудское Коченевского района, созданной в честь жителей, внесших вклад в развитие села
— площадка, прилегающая к памятнику Сибирской монеты в Сузуне, расположенная рядом с музейным комплексом «Сузун-завод. Монетный двор»
— парк, расположенный по улице Пролетарской в Маслянино
— сквер «Спортивный» в Куйбышеве
— парк культуры и отдыха в Северном
— Монумент Славы в Ленинском районе Новосибирска
ИСТОЧНИК KP.RU
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