2019-09-23T10:43:08+03:00
Общество

В новосибирских селах станет комфортнее жить

В регионе успешно реализовывают проект «Формирование комфортной городской среды»
Ульяна ДЖАНКОВА
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Министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов доложил о реализации проекта "Формирование комфортной городской среды". Фото: nso.ruМинистр ЖКХ и энергетики Денис Архипов доложил о реализации проекта "Формирование комфортной городской среды". Фото: nso.ru
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Об этом губернатору Новосибирской области Андрею Травникову доложил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Денис Архипов. Этот федеральный проект реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Сейчас программой охвачены все территории Новосибирской области.

«Несмотря на то, что в названии сохранилось слово «городской», эти проекты реализуются и в сельской местности. На территории многих населенных пунктов появляются островки притяжения молодежи, семей с детьми, жителей разных возрастов. Мы практикуем комплексный подход, стараемся совместить реализацию этого проекта с другими — «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Инициативное бюджетирование», с мероприятиями, проводимыми на средства грантовой поддержки и инициированными общественными организациями», — отметил губернатор.

В 2019 году на благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов и общественных предусмотрены субсидии: более одного миллиарда рублей.

Составлен рейтинг муниципальных образований. Параметрами оценки стали: сроки реализации, темпы и качество выполнения работ. По результатам конкурса, лидеры — Венгеровский район, Куйбышевский район, а также Новосибирск.

Справка КП

Самые крупные объекты благоустройства:

— «Аллеи Славы» в селе Прокудское Коченевского района, созданной в честь жителей, внесших вклад в развитие села

— площадка, прилегающая к памятнику Сибирской монеты в Сузуне, расположенная рядом с музейным комплексом «Сузун-завод. Монетный двор»

— парк, расположенный по улице Пролетарской в Маслянино

— сквер «Спортивный» в Куйбышеве

— парк культуры и отдыха в Северном

— Монумент Славы в Ленинском районе Новосибирска

ИСТОЧНИК KP.RU

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