«Вот это наглость»: заведующая детсада требует родителей сдавать деньги на игрушки и канцелярию

СЕГОДНЯ 10:20 2019-09-23T10:20:28+03:00

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В одном из новосибирских детских садов родителей заставляют сдавать деньги на игрушки детям через сомнительную организацию.

— Может кто сталкивался из родителей детей, которые ходят в садик, у нас заведующая предлагает сдавать деньги на игрушки, канцелярские товары и прочее через стороннюю организацию, с ее слов она называется «Ассоциация». При этом перевести туда деньги нужно по системе «Город», за перевод по этой системе снимается проценты, за закуп товаров эта организация будет тоже получать 20% из сданных денег, которые и осядут в этих системах, соответственно. В итоге до группы дойдет на 20% меньше игрушек, — поделился своим возмущением в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте» подписчик Евгений Сибирь.

По его словам, заведующая не обязывает сдавать туда деньги, но говорит, что если не сдавать не будем, то детям нечем будет рисовать и играть.

— При этом самим и родительскому комитету покупать запрещено, так как по ее словам, сами родители могут купить не сертифицированный товар, и если она об этом узнает, кто из воспитателей примет от родителей хоть что-то, то грозится уволить воспитателя. Может у кого-то было что-то подобное и как с этим бороться. Вот еще дала это заявление, — задается вопросом сибиряк.

Пользователи соцсетей, которым ситуация оказалась близка, принялись активно обсуждать и делиться советами, как поступить в подобной ситуации. Вот что они пишут:

— Это жесткое отмывание денег. Наверно надо в министерство образования и прокуратуру жаловаться.

— Мы на собрании выбрали родительский комитет, и сами решили сдать деньги, на то, чего не хватает в группе.

— Да просто в администрацию написать заявление на заведующую и все. Более такого не повторится.

— Смело не сдавайте деньги и не бойтесь, что ребенок останется без игрушек и карандашей, — успокаивает кто-то.

— Вот с этим листочком бегите в прокуратуру. Ваша заведующая, походу, не хилые суммы денег в карман складывает. Пусть отвечает по закону за растраты госсредств на все эти нужды.

Отметим, что ранее мы писали о похожей ситуации в одной из школ города, где родителей заставляют сдавать деньги на дополнительную уборку в классе.

ИСТОЧНИК KP.RU