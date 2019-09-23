Ой, что-то выпало: звезда тверка станцевала с обнаженной грудью

СЕГОДНЯ 10:04 2019-09-23T10:04:14+03:00

Откровенный снимок опубликовала на своей странице звезда тверка из Новосибирска Елена Яткина. Фото: felingerekaterina

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Звезда тверка из Новосибирска Елена Яткина часто балует своих подписчиков зажигательными танцами. Девушка регулярно публикует на своей страничке эффектные видеоролики, в которых она демонстрирует свою хореографию. Не так давно Елена опубликовала в своем Instagram откровенную фотографию, сделанную во время ее выступления на фестивале «Truetwerkcamp».

— Я уверена, вы хотите увидеть полное видео моего демо-танца, судьи, не так ли? — написала Елена Яткина в своем посте. — Это было действительно «огненно»! Всем спасибо!

В комментариях под постом пользователи соцсетей с радостью ответили на вопрос танцовщицы, сообщив, что с нетерпением ждут ее нового видео:

— Все хотят поскорее увидеть эту жаришку!

— Ты просто обворожительная принцесса.

— Это было что-то невероятное! Жду все видео, чтобы посмотреть.

— Опасная, как настоящий огонь!

— Хочется кричать от восторга, глядя на это!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="852" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/733627" frameborder="0"></iframe> Звезда тверка Елена Яткина опубликовала в сети откровенный танец.

ИСТОЧНИК KP.RU