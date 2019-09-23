2019-09-23T10:04:14+03:00
Общество

Ой, что-то выпало: звезда тверка станцевала с обнаженной грудью

Подписчики девушки утверждают, что хотят поскорее увидеть следующие ее выступления
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Откровенный снимок опубликовала на своей странице звезда тверка из Новосибирска Елена Яткина. Фото: felingerekaterinaОткровенный снимок опубликовала на своей странице звезда тверка из Новосибирска Елена Яткина. Фото: felingerekaterina
Изменить размер текста:

Звезда тверка из Новосибирска Елена Яткина часто балует своих подписчиков зажигательными танцами. Девушка регулярно публикует на своей страничке эффектные видеоролики, в которых она демонстрирует свою хореографию. Не так давно Елена опубликовала в своем Instagram откровенную фотографию, сделанную во время ее выступления на фестивале «Truetwerkcamp».

— Я уверена, вы хотите увидеть полное видео моего демо-танца, судьи, не так ли? — написала Елена Яткина в своем посте. — Это было действительно «огненно»! Всем спасибо!

В комментариях под постом пользователи соцсетей с радостью ответили на вопрос танцовщицы, сообщив, что с нетерпением ждут ее нового видео:

— Все хотят поскорее увидеть эту жаришку!

— Ты просто обворожительная принцесса.

— Это было что-то невероятное! Жду все видео, чтобы посмотреть.

— Опасная, как настоящий огонь!

— Хочется кричать от восторга, глядя на это!

Звезда тверка Елена Яткина опубликовала в сети откровенный танец.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Вот это наглость»: заведующая детсада требует родителей сдавать деньги на игрушки и канцелярию
«Ведьма, приворожила»: сибирячка покорила жюри шоу «Танцы» откровенным номером
Очень нескромно: пьяный покупатель устроил дебош в секс-шопе
Напал на женщину и подростка: новосибирцев предупреждают об опасном мужчине на Юго-Западном жилмассиве
Нашли на кладбище: поиски новосибирца в трико с лампасами закончились трагедией
«Ничего необычного, просто Сибирь»: енот в метро позабавил соцсети
200 бутылок «паленки»: в Новосибирске уничтожат партию поддельного алкоголя
«Офигеть, и за что платить?»: родители школьников возмущены поборами на вторую уборщицу в класс
«Давно был на грани увольнения»: издевавшегося над курсантами командира НВВКУ сняли с должности
Неудачный маневр: «Тойота» подбила кроссовер возле мэрии
«Похоже на торнадо»: в небе над Новосибирском заметили необычное облако
«Сосиска дор блю»: новосибирец купил в магазине булочку с плесенью
«Боимся за своих детей»: в общежитии города Обь случилась вспышка туберкулеза
Потерялась в зарослях кустарника: туристка из Новосибирска заблудилась в Крыму
Может заблудиться: в Новосибирске ищут пожилого мужчину в пиджаке и кепке
«Зашла с камнем в руках»: сибирячка попыталась отобрать ребенка у матери