Ой, что-то выпало: звезда тверка станцевала с обнаженной грудью
Звезда тверка из Новосибирска Елена Яткина часто балует своих подписчиков зажигательными танцами. Девушка регулярно публикует на своей страничке эффектные видеоролики, в которых она демонстрирует свою хореографию. Не так давно Елена опубликовала в своем Instagram откровенную фотографию, сделанную во время ее выступления на фестивале «Truetwerkcamp».
— Я уверена, вы хотите увидеть полное видео моего демо-танца, судьи, не так ли? — написала Елена Яткина в своем посте. — Это было действительно «огненно»! Всем спасибо!
В комментариях под постом пользователи соцсетей с радостью ответили на вопрос танцовщицы, сообщив, что с нетерпением ждут ее нового видео:
— Все хотят поскорее увидеть эту жаришку!
— Ты просто обворожительная принцесса.
— Это было что-то невероятное! Жду все видео, чтобы посмотреть.
— Опасная, как настоящий огонь!
— Хочется кричать от восторга, глядя на это!
Звезда тверка Елена Яткина опубликовала в сети откровенный танец.
ИСТОЧНИК KP.RU