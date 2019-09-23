2019-09-23T06:56:10+03:00
Происшествия

Нашли на кладбище: поиски новосибирца в трико с лампасами закончились трагедией

Мужчину убил его знакомый со своими напарниками, а после они вывезли тело и закопали на кладбище
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Тело пропавшего новосибирца нашли на кладбище за городом. Фото: "Маяк».Тело пропавшего новосибирца нашли на кладбище за городом. Фото: "Маяк».
Изменить размер текста:

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело, подозреваемые в убийстве задержаны.

По данным следствия, вечером 8 сентября 63-летний новосибирец вышел из дома, чтобы встретиться со своим знакомым и больше на связь с родными не выходил. 9 сентября в полицию поступило сообщение о его исчезновении. Поисками пропавшего сибиряка занимались и волонтеры. Они же рассылали в соцсетях ориентировки.

— Отрабатывая связи пропавшего, сотрудникам уголовного розыска удалось выйти на подозреваемых. Ими оказались трое жителей Новосибирска, которые 8 сентября в Заельцовском районе, избив потерпевшего, насильно усадили его в автомобиль и вывезли за пределы города. Тело погибшего от полученных травм мужчины они закопали на кладбище поселка Садовый в Новосибирском районе, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Стало известно, что преступление было совершено в результате конфликта, возникшего ранее между потерпевшим и подозреваемыми.

— В настоящее время все трое мужчин задержаны и находятся под стражей. Им предъявлены обвинения статьям: убийство и похищение, — отметили в ведомстве.

Следователями по уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ничего необычного, просто Сибирь»: енот в метро позабавил соцсети
200 бутылок «паленки»: в Новосибирске уничтожат партию поддельного алкоголя
«Офигеть, и за что платить?»: родители школьников возмущены поборами на вторую уборщицу в класс
«Давно был на грани увольнения»: издевавшегося над курсантами командира НВВКУ сняли с должности
Неудачный маневр: «Тойота» подбила кроссовер возле мэрии
«Похоже на торнадо»: в небе над Новосибирском заметили необычное облако
«Сосиска дор блю»: новосибирец купил в магазине булочку с плесенью
«Боимся за своих детей»: в общежитии города Обь случилась вспышка туберкулеза
Потерялась в зарослях кустарника: туристка из Новосибирска заблудилась в Крыму
Может заблудиться: в Новосибирске ищут пожилого мужчину в пиджаке и кепке
«Зашла с камнем в руках»: сибирячка попыталась отобрать ребенка у матери