Нашли на кладбище: поиски новосибирца в трико с лампасами закончились трагедией

СЕГОДНЯ 06:56 2019-09-23T06:56:10+03:00

Мужчину убил его знакомый со своими напарниками, а после они вывезли тело и закопали на кладбище

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Новосибирские следователи возбудили уголовное дело, подозреваемые в убийстве задержаны.

По данным следствия, вечером 8 сентября 63-летний новосибирец вышел из дома, чтобы встретиться со своим знакомым и больше на связь с родными не выходил. 9 сентября в полицию поступило сообщение о его исчезновении. Поисками пропавшего сибиряка занимались и волонтеры. Они же рассылали в соцсетях ориентировки.

— Отрабатывая связи пропавшего, сотрудникам уголовного розыска удалось выйти на подозреваемых. Ими оказались трое жителей Новосибирска, которые 8 сентября в Заельцовском районе, избив потерпевшего, насильно усадили его в автомобиль и вывезли за пределы города. Тело погибшего от полученных травм мужчины они закопали на кладбище поселка Садовый в Новосибирском районе, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Стало известно, что преступление было совершено в результате конфликта, возникшего ранее между потерпевшим и подозреваемыми.

— В настоящее время все трое мужчин задержаны и находятся под стражей. Им предъявлены обвинения статьям: убийство и похищение, — отметили в ведомстве.

Следователями по уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU