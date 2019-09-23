2019-09-23T06:23:35+03:00
Общество

«Ничего необычного, просто Сибирь»: енот в метро позабавил соцсети

Необычного пассажира заметили в вагоне метро на одной из станций метрополитена
Надежда ЯРКОВА
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Енот не сильно удивил пасажиров подземки. Фото: vk.com/subwaynsk.Енот не сильно удивил пасажиров подземки. Фото: vk.com/subwaynsk.
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Настоящий енот ехал со своим хозяином в метро. Там-то он и попал в кадр, который позже появился в группе «Мода новосибирского метро» в соцсетях в «ВКонтакте».

По всей видимости, животное сидело в спортивной сумке, но в вагоне метро вылезло из нее, забравшись сверху. Однако, как оказалось, закаленных сибиряков уже трудно чем-либо удивить, так что даже енот для пассажиров не экзотический гость в подземке.

— Какой милый пушистик, — отмечает один из комментаторов.

— Да так, ничего не обычного, — замечает второй.

Отметим, что пассажиры новосибирского метро довольно часто встречают неординарных персонажей. Так один из сибиряков спустился в подземку в костюме единорога. А другой пассажир ехал в вагоне с желтой коробкой на голове и прорезями для глаз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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