«Ничего необычного, просто Сибирь»: енот в метро позабавил соцсети
Настоящий енот ехал со своим хозяином в метро. Там-то он и попал в кадр, который позже появился в группе «Мода новосибирского метро» в соцсетях в «ВКонтакте».
По всей видимости, животное сидело в спортивной сумке, но в вагоне метро вылезло из нее, забравшись сверху. Однако, как оказалось, закаленных сибиряков уже трудно чем-либо удивить, так что даже енот для пассажиров не экзотический гость в подземке.
— Какой милый пушистик, — отмечает один из комментаторов.
— Да так, ничего не обычного, — замечает второй.
Отметим, что пассажиры новосибирского метро довольно часто встречают неординарных персонажей. Так один из сибиряков спустился в подземку в костюме единорога. А другой пассажир ехал в вагоне с желтой коробкой на голове и прорезями для глаз.
ИСТОЧНИК KP.RU